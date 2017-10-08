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Сборная Беларуси уступила команде Нидерландов

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  • 8.10.2017, 8:11
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Фото: Reuters

Поединок на «Борисов-Арене» закончился счетом 1:3 в пользу гостей.

Сборная Беларуси уступила команде Нидерландов в матче квалификации чемпионата мира-2018 — 1:3, сообщает pressball.by.

Беларусь — Нидерланды — 1:3

Борисов. «Борисов-Арена». Начало — в 21.45.

Беларусь: Черник — М.Володько, Политевич, Янушкевич, Риос, Маевский, Драгун, Стасевич (к), Карницкий, Баланович (Бурко, 76), Сигневич (Сарока, 87).

Запасные: Гутор, Игнатович, Матвейчик, Сачивко, Гаврилович, Быков, Евдокимов, Ковалев, Скавыш.

Нидерланды: Силлессен — Янмаат, ван Дейк, Рекик, Блинд, Вейналдюм, Бабел, Вильена (к) (Дост, 58), Янссен (Депай, 68), Преппер, Роббен.

Запасные: Стекеленбург, Зут, Тете, де Лихт, Худт, Аке, ван де Беек, ван Хинкел, Локадиа, Классен.

Гол: 0:1 — Преппер (25). 1:1 — М.Володько (55). 1:2 — Роббен (84 — с пенальти). 1:3 — Депай (93+ — со штрафного).

Предупреждения: Баланович (35), Янмаат (58), Сигневич (58), Вейналдюм (59), Риос (75).


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