Сборная Беларуси уступила команде Нидерландов5
- 8.10.2017, 8:11
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Поединок на «Борисов-Арене» закончился счетом 1:3 в пользу гостей.
Сборная Беларуси уступила команде Нидерландов в матче квалификации чемпионата мира-2018 — 1:3, сообщает pressball.by.
Беларусь — Нидерланды — 1:3
Борисов. «Борисов-Арена». Начало — в 21.45.
Беларусь: Черник — М.Володько, Политевич, Янушкевич, Риос, Маевский, Драгун, Стасевич (к), Карницкий, Баланович (Бурко, 76), Сигневич (Сарока, 87).
Запасные: Гутор, Игнатович, Матвейчик, Сачивко, Гаврилович, Быков, Евдокимов, Ковалев, Скавыш.
Нидерланды: Силлессен — Янмаат, ван Дейк, Рекик, Блинд, Вейналдюм, Бабел, Вильена (к) (Дост, 58), Янссен (Депай, 68), Преппер, Роббен.
Запасные: Стекеленбург, Зут, Тете, де Лихт, Худт, Аке, ван де Беек, ван Хинкел, Локадиа, Классен.
Гол: 0:1 — Преппер (25). 1:1 — М.Володько (55). 1:2 — Роббен (84 — с пенальти). 1:3 — Депай (93+ — со штрафного).
Предупреждения: Баланович (35), Янмаат (58), Сигневич (58), Вейналдюм (59), Риос (75).