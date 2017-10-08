Власти придумали 10%-ый счетчик для белорусов 24 8.10.2017, 9:55

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Фото: tut.by

Новые «письма счастья» уже начали приходить.

Белорусские суды, начиная с президентских «выборов» 2015 года, стали активно применять к гражданским активистам такую меру наказания, как штрафы. Размеры штрафов: от 10 до 50 базовых величин, пишет bydc.info.

У многих активистов суммы штрафов превысили в общей сложности не одну тысячу долларов. Оплачивать такие огромные суммы, у людей возможности нет.

За это судебные исполнители конфискуют их имущество. Конфискациям подвергались активисты: Нина Багинская, Александр Макаев, Леонид Кулаков, Зьмицер Дашкевич, Ольга Николайчик и др.

Но этого судебным исполнителям уже мало. Активисты сообщают о новых «письмах счастьях», которые они получают от судебных исполнителей.

В случае небольшой просрочки в оплате штрафа судебные исполнители требуют оплатить дополнительно принудительный сбор по исполнительному производству в размере ни много ни мало 10% от суммы штрафа! В лихие девяностые это называлось «поставить на счетчик».