В Витебске обещают за полгода «сделать из детей гениев» 11 8.10.2017, 8:59

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Методика основана на одновременном развитии обоих полушарий мозга.

Сделать из ребенка вундеркинда всего за три месяца — в Витебске открылся учебный центр по развитию гениальных способностей, пишет издание gorodvitebsk.by.

Детей здесь учат по методике, особенность которой — в развитии обоих полушарий мозга и фотографической памяти. Первые результаты впечатляют — ученики способны в уме решать неподвластные даже взрослым задачи.

Школа интеллектуального развития открылась в Витебске в прошлом году. «Мы учим тому, что не представлено в обычной школе и что сам не освоишь», — отмечает основатель учебного центра «Смартум» Владимир Федяй.

Полученные навыки уже сейчас помогут ребенку из отстающего ученика в обычной школе стать успевающим - он научится быстро запоминать и считать. «Но что еще важнее — во взрослой жизни он получит огромное интеллектуальное преимущество, от наличия которого зависит успешная карьера и достижения в различных областях. Тем самым родители уже сейчас могут инвестировать в будущее ребенка», — отмечает автор методики.

Как учат «будущих гениев»

В учебном центре в первую очередь учат ментальной арифметике — устному счету с использованием счетов СОРОБАН (или абакус, как их называют в Европе). Методика, ставшая популярной в Японии, Китае и Южной Корее, теперь адаптирована к подготовке белорусских детей.

Дети занимаются в центре по уникальной разработанной программе, выполняют задания, пользуются специальным компьютерным приложением и онлайн-программой для тренировок дома. Причем всё это не мешает, а лишь помогает выполнению требований общеобразовательной школы.

Первые результаты родители видят уже через два месяца. Хотя в целом на развитие гениальных способностей у ребенка требуется около двух лет. За это время он научится складывать, вычитать, умножать и делить двузначные и трехзначные числа с недосягаемой для взрослых скоростью — от 0,5 до 0,1 сек. И это лишь видимая часть работы, которую может оценить родитель. Главное же — ребенок приобретет способность быстро мыслить, оценивать ситуацию и принимать решения. Все это необходимо, чтобы максимально реализовать себя в любой области.

Кому это по силам

Развить гениальные способности может любой ребенок. Есть только возрастные ограничения — от 6 до 16 лет. Дело в том, что слишком маленькие дети обычно часто отвлекаются и не могут сконцентрироваться, а взрослым крайне сложно перестроить свой мозг, который с возрастом становится менее гибким к обучению.

Что получает ребенок

После нескольких месяцев занятий ребенок может выполнять сразу несколько умственных операций одновременно, совмещать логическое и творческое мышление. Например, ученик может в одно и то же время складывать двухзначные числа и рассказывать стихотворение.

Зачем это надо

Ребенок начинает быстрее считать и лучше запоминать. У него проявляются ранее неизвестные таланты, развиваются интеллектуальные способности, которыми не обладают его сверстники.

Ребенок начинает успевать в школе, легко общается с одноклассниками, проявляет склонности к рисованию, музыке и математике. Что важно, он быстрее осваивает иностранные языки. А еще — становится более внимательным и уверенным в себе.

Как проходят занятия

Занятия в центре проходят раз в неделю — в удобное для ребят время: либо по будним дням в вечернее время, либо по выходным. Для учеников второй смены существуют утренние группы.

Расписание составлено таким образом, чтобы не мешать урокам в обычной школе. Продолжительность одного занятия составляет 1 час 35 минут. Большое значение в методике уделяется выполнению домашних заданий.

В школе представлены группы с тремя возрастными категориями: младшая (6 лет), средняя (7−11 лет) и старшая (12−16 лет). Всё необходимое для обучения, в том числе счеты, учебные материалы и тетради, включены в стоимость курса.

Почему это так важно

По статистике, около 95% населения планеты эффективно задействуют лишь одно полушарие мозга (правши — левое, левши — правое). И лишь у 5% людей одинаково эффективно работают оба полушария — как правило, именно такие личности обладают уникальными способностями и талантами. Школа гениев ставит перед собой цель увеличить число таких людей

Многие считают, что гениальность — это исключительно врожденная черта, дар природы, удачное сочетание генов. Но это не всегда так: если ребенок в течение хотя бы года выполняет упражнения, которые задействуют оба полушария, то в будущем мозг работает эффективнее. Это сродни тому, как научиться ходить на двух ногах: стоит один раз научиться, как ты начинаешь это делать машинально.

Как этому учат за рубежом

В восточных странах широкое распространение получила ментальная арифметика. В Японии и Китае она даже входит в курс общеобразовательной школы. Детей учат равномерно задействовать оба полушария мозга, что позволяем им стать интеллектуально более развитыми.