Игорь Криушенко: Итог матча с Нидерландами определило спорное решение судьи 17 8.10.2017, 9:37

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Игорь Криушенко

Фото с сайта offside.by

Тренер сборной Беларуси рассказал, каким на самом деле был план игры.

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко в эфире «Беларусь 5» прокомментировал поражение от Голландии (1:3) в матче квалификации ЧМ-2018, сообщает tribuna.com.

– Что скажете по игре и результату? Есть ощущение, что сегодня заслуживали большего.

– Соглашусь. Может, немножко скованный первый тайм. Соперник больше владел мячом. Приходилось обороняться. А второй тайм достаточно неплохой в нашем исполнении. Много остроты, много подходов было хороших. Жаль. Скажу так, что достаточно спорное решение судьи привело к тому, что потерпели сегодня поражение

– Вы после прошлых несколько неудачных матчей говорили, что дело не в схеме. Но сегодня вы все-таки перестроились c трех центральных на четыре в линию. Можете объяснить это решение?

– Я отходил и от того, что сборная Голландии играет в одного нападающего. Поэтому держать третьего защитника центрального смысла особого не было. Хотел, чтобы активно сыграли фланги. И за счет этого создавали моменты и давление.Nh

– Можете ли вы прокомментировать замены?

– Коля Сигневич выполнил большой объем работы. Нужно было освежить. Поэтому выпустили вперед Сароку. А Баланович попросил замену сам.

– Может, приоткроете для нас дверь. Каким был план на игру? Низко оборонялись или это просто показалось?

– Ну высоко встречать сборную Голландии как бы самоубийство. Поэтому в центре поля встречали. Была задача быстрого выхода. Но он не всегда получался в первом тайме. Потому что соперник прессинговал сразу при потере мяча. Поэтому не получались выходы.

Во втором тайме пошли разрывы у соперника в линиях. И за счет этого получалась встречная и острая игра.

Матч с Францией? Понятно, что сегодня проиграли. Момент огорчительный. НО ребята сегодня чувствовали, что они сегодня играли. Заставили соперника обороняться, заставили соперника нервничать. Я думаю, что это должно придать дополнительной уверенности команде.