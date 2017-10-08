Президент Таджикистана остался без старшего брата

Президент Таджикистана остался без старшего брата7
- 8.10.2017, 9:45
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Нуриддин Рахмон находился на лечении в Душанбе.
В Таджикистане в субботу на 67-м году жизни скончался от инфаркта брат президента страны Нуриддин Рахмон, передает «Интерфакс».
В сообщении отмечается, что правительство республики выражает глубокие соболезнования брату покойного — президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, а также его детям, родственникам и близким людям.
«Покойный находился на лечении в Душанбе, где по заключению медиков и скончался от инфаркта миокарда», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в исполнительном аппарате главы государства.
Собеседник агентства уточнил, тело Нуриддина Рахмона доставили вертолетом на его родину — в Дангаринской район.
По словам источника, сам президент Таджикистана Эмомали Рахмон находится рядом с телом покойного.
Похороны состоятся в воскресенье утром.
Рахмон родился в Дангаринском районе. Он долгие годы работал механизатором, затем руководил дехканским хозяйством «Рахмонджон».