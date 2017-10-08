Юрий Рубцов: Немцы не могут поверить, что безработные в Беларуси должны платить налог 23 8.10.2017, 10:08

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Юрий Рубцов

Для граждан Германии это звучит как «7 + 7 = 20».

Общественный активист Юрий Рубцов был осужден на 2 года лишения свободы в октябре 2014 года за уклонение от отбывания наказания «на химии» в спецкомендатуре деревни Куплин, куда он был направлен на 1,5 года за «оскорбление судьи». В тюрьме Юрий держал многодневную голодовку и был освобожден перед выборами 2015 года по указу Лукашенко. Через некоторое время после освобождения Рубцов вместе с женой попросили политическое убежище в Германии. Больше года Рубцовы ожидали ответ немецкого правительства о предоставлении убежища. 1 июня он получил ответ: в предоставлении убежища отказано. И в течение месяца он должен покинуть Германию. В Беларусь Юрий не вернулся. О своем настоящем положении сейчас Юрий рассказал «Белорусскому документационному центру».

— В мае Вы получили отказ от правительства Германии в предоставлении Вам политического убежища. И в течении месяца Вы должны были покинуть страну. Однако в Беларусь Вы не вернулись. Где Вы сейчас находитесь? Обжаловали ли Вы решение?

— Да, действительно, 31 мая я получил отказ в предоставлении политического убежища. В соответствии с законами Германии у меня было право в течение двух недель обжаловать это решение в суде Германии. Общественная организация «Международная амнистия» (Amnesty International) наняла мне адвоката, и им было подано заявление в суд Германии, где оспаривается решение чиновников. В связи с подачей этого заявления мне продлили сроки пребывания в Германии до рассмотрения заявления в суде. Таким образом, я по-прежнему нахожусь в Нюрнберге.

— Что, по Вашему мнению, повлияло на отрицательный ответ? В случае не предоставления Вам убежища, Вы планируете вернуться в Беларусь?

— Что повлияло на отрицательное решение обо мне, сложно судить об этом. Здесь, наверняка, сработало множество факторов. Незнание реальной обстановки в Беларуси, значительное количество беженцев из Ближнего востока, множество людей, просто желающих любыми путями уехать из бывшего Советского Союза, жить в Германию и ради этого идущих даже на подделку документов. Выходцам из территории бывшего Советского Союза в Германии верят мало. Любые предоставленные ими документы практически всегда вызывают недоверие у немецких властей. Посмотрим, что скажет суд Германии. Откажет, не хочется врать, — не знаю, что буду делать. Ситуация в этом случае у меня станет более, чем серьезная. Вернуться, это означает добровольно сесть в тюрьму. А в тюрьму Беларуси, зная, что там вытворяется, мне не хочется. Может быть и брошу призыв к руководству всех стран с просьбой откликнуться той стране, которая может предоставить мне политическое убежище.

— Ваш сын сейчас активно выражает свою гражданскую позицию и в интернете, и на акциях, и митингах. Вам, как бывшему политзаключенному, известно, чем чревато высказывание демократических взглядов при диктатуре. Вы не опасаетесь за сына? Можно ли сказать, что он пошел по Вашим стопам?

—Я не имею права указывать ему, как надо себя вести. Он взрослый человек и сам должен понимать, что делать. Это его право, это его жизнь, и он сам должен решать, как поступать в том или ином случае. Я горжусь своим сыном.

— Какой Вы видите политическую ситуацию в Беларуси на сегодняшний день?

— На сегодняшний день я не вижу никакого улучшения политической ситуации в стране. Наличие двух «оппозиционных кандидатов» в «парламенте» страны есть ни что иное как отвлекающий маневр Лукашенко, предназначенный для улучшения международных отношений. Не более того. Национальный «парламент» не имеет реальной власти и служит лишь декорацией. Реальная власть сосредоточена в руках Лукашенко. Увеличивается давление со стороны власти на всех, кто не согласен с существующей властью, и на тех, кто помогает несогласным. Последние события с переаттестацией адвокатов реальное тому подтверждение. В стране установлена обыкновенная опричнина. Для власти в силу экономической не состоятельности встала задача: добыть любым путем средства на оплату опричникам. Милиции в стране нет. Поэтому и появляются на свет такие декреты, как декрет о «тунеядстве».

Уничтожается малый бизнес, причем уничтожается целенаправленно, и свидетельством этому есть открытие азиатских магазинов, которые впоследствии будут также уничтожены, когда они выполнят поставленную перед ними задачу разорения малого бизнеса.

Также не малой проблемой для власти являются независимые профсоюзы, и власть любыми путями старается уничтожить их. Посмотрите, сколько судебных процессов в отношении журналистов. Все это вместе взятое свидетельствует лишь об одном: Лукашенко не хочет покидать власть и делает все возможное, чтобы люди, живущие в Беларуси, не знали реальной ситуации экономического состояния страны, чтобы люди не знали реальной заработной платы по стране, чтобы каждый человек мог думать, что это только ему платят так мало за работу, а у остальных все хорошо.

А изымание детей из семей? Это же вообще абсурдная ситуация. И вот на фоне всего этого Лукашенко дарит корову одной семье. Но почему он дарит эту корову? Дабы вызвать у людей надежду, вызвать у людей одобрение. Этот подарок, по большому счету, нужен лишь для того, чтобы у государственных СМИ появился повод для очередного воздания хвалы Лукашенко.

— Знают ли в Германии о ситуации в Беларуси?

— В Германии знают о том, что в Беларуси на сегодня существует диктатура. Но навряд ли в Германии понимают, что это такое. Сложность перевода, сложности языка в немалой степени мешают общению. Немецкий язык очень сложный. При беседах с немцами я часто вижу непонимание того, что я говорю. Люди не могут поверить в то, что безработный в Беларуси должен платить налог. И когда они слышат об этом, они думают, что я лгу им. Для жителей Германии, где безработные получают пособие по безработице, даже невозможно представить, что с безработного можно брать налог. Они этого не понимают, и не могут понять это.

Когда им это пытаешься объяснить, я чувствую, словно пытаюсь им объяснить, что, например, 7 + 7 = 20. Можно это объяснить? Нет. Так они не могут понять налог на тунеядство, для них это что-то такое же невероятное. Большинство жителей Германии боятся ехать в Беларусь даже в командировки.

Я обошел несколько организаций, занимающихся пожертвованиями для детей, для инвалидов, где, услышав от меня просьбу организовать помощь детям Беларуси, собрать бывшие в употреблении детскую одежду, игрушки, все, практически все отказываются, услышав, куда это нужно отправить. Они просто говорят: Вы знаете, сколько проблем возникнет на таможне, с властями Беларуси. Нам не жалко, мы можем это организовать и отправить, но проблемы, которые создаются в Беларуси, отпугивают все организации, которые этим занимаются.

Может быть и есть в Германии отдельные люди, которые знают русский, белорусский языки и отслеживают информацию из Беларуси, но то, что происходит на самом деле, вынуждает многих просто не верить этому.