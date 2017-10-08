Какой сайт точно предсказывает погоду на выходные? 3 8.10.2017, 10:34

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Журналисты повели практический эксперимент.

Планы на уикенд часто зависят от прогноза погоды. Будет дождь или нет? А сильный ветер? Помня, как Лукашенко недавно критиковал белорусских синоптиков, tut.by провел эксперимент. Журналисты три дня следили за прогнозами погоды на девяти популярных погодных сайтах. Чей прогноз оказался точнее? Чем предсказания погоды на разных сайтах отличаются друг от друга?

Как проводили эксперимент

Эксперимент проводили перед прошлыми выходными (30 сентября — 1 октября). Журналисты следили за сайтами с прогнозом погоды со среды, 27 сентября. В кругу знакомых провели небольшой опрос: «На каких сайтах в интернете вы смотрите прогноз погоды?».

Список получился внушительный. Чаще других называли сервисы Pogoda.by, Meteoinfo.by, Pogoda.tut.by, rp5.by, Weather.com, Accuweather.com, Gismeteo.com, Intellicast.com, «Яндекс. Погода».

Каждый вечер со среды по пятницу журналисты заходили на эти 9 сайтов и делали скриншоты прогнозов погоды в Минске на ближайшие выходные. Обращали внимание в основном на температуру воздуха, облачность, осадки.

После выходных в метеоархиве на сайте Pogoda.by посмотрели, какую фактическую погоду зафиксировали метеостанции в Минске в те дни. А потом сделали инфографику, которая показала, какие прогнозы были ближе остальных к правде.

Ранее в интервью метеоролог рассказывал, что есть два типа прогнозов: синоптический и численный. Первый — это когда специалист-синоптик, опираясь на метеоданные, просчитывает, какую погоду стоит ожидать.

Численный — когда информация с метеостанций из разных стран поступает на крупнейшие в мире суперкомпьютеры, и уже техника высчитывает, какой будет погода.

Сравнивая погоду на разных сайтах, журналисты смотрели, на какие численные модели они опираются.

Итак, в субботу, 30 сентября, и воскресенье, 1 октября, в Минске не было дождя. В субботу температура воздуха поднималась до +10 °C, весь день была сплошная облачность. В воскресенье температура воздуха была максимум +8,9 °C. Весь день — сплошная облачность.

Что предсказывал дежурный синоптик Белгидромета на субботу

У Белгидромета есть сайт hmc.by — там, как и на сайте Pogoda.by, регулярно обновляется краткосрочный прогноз, рассчитанный дежурным синоптиком. В пятницу на субботу синоптик предсказывал в Минске +11…13 °С.

Теплее, чем вышло на самом деле. Правда, тут есть пометка, что прогноз погоды, составленный специалистом-синоптиком, может существенно отличаться от численной модели прогноза. Утренний субботний прогноз на день с данными фактической погоды практически совпал.

Почти все сбылось

Сайты Pogoda.by и Meteoinfo.by — ресурсы Белгидромета. Белорусские метеорологи позиционируют первый как сайт общего назначения, второй — как более специализированный, с данными расчетов глобальных компьютерных моделей и метеокартами для специалистов.

Прогноз погоды на Pogoda.by рассчитывается в Белгидромете по данным глобальной прогностической модели. Источники данных для расчета: численные модели из Met Office, Великобритания, или NOAA, США.

Этот сайт хорошо предсказывал погоду на выходные во все дни наших измерений. Максимальная температура на субботу каждый день была +10 ºC, как и случилось на самом деле. Прогноз на воскресенье был менее точным, чуть завышенным в сравнении с реальной температурой. Но не слишком — мы поймем это, взглянув на другие сайты.

Pogoda.tut.by берет данные о фактической погоде и о прогнозе у Белгидромета. Сервис показывает не «коридор» температур, а среднее значение. Мы видим, что в исследованные дни прогноз Pogoda.tut.by фактически совпадал с прогнозом на сайте Pogoda.by и с прогнозом британского суперкомпьютера на Meteoinfo.by. Прогноз на оба дня, опять же, близкий к реальности.

На сайте Белгидромета Meteoinfo.by можно посмотреть, какую погоду в Минске «предсказывают» суперкомпьютеры разных численных моделей.

Любопытно, что прогноз по численной модели UKMET британского суперкомпьютера Met Office каждый день был ровно таким же, как тот, что вывешен на сайте Pogoda.by. Напомним, что данные о погоде с 50 белорусских метеостанций поступают именно на суперкомпьютер в Великобритании.

По прогнозу — теплее, чем на самом деле

Есть на Meteoinfo.by и прогноз погоды, высчитанный по американской численной модели GFS от NOAA. В среду этот прогноз предсказал максимальную температуру на субботу аж на 5 °C выше фактической, в другие дни ошибался на 2−4 °C. По воскресенью ситуация похожая. Интересно, что прогноз склонен «думать», что в Минске в выходные будет ясно, а еще несколько раз предполагает дождь.

Канадская численная модель GEM на Meteoinfo.by погоду на воскресенье предсказывала сильно лучше, чем погоду на субботу.

Gismeteo: близко к правде, но много «небольшого дождя»

Сайт rp5.by для прогнозов использует тоже в основном данные британского суперкомпьютера. Прогноз по максимальной температуре на выходные очень стабильный, держится на уровне +10…11 °C. Близко к правде, хоть и чуть теплее, чем вышло на самом деле.

Сайт Gismeteo.by, по доступным в интернете сведениям, строит прогнозы на базе численных моделей британского и американского суперкомпьютеров. Его прогнозы по температуре воздуха во все дни исследования были очень близки к погоде, которая случилась на самом деле (или совпадали с ней). Ошибся сайт с дождем. На субботу он предсказывал небольшой дождь в один день исследования, а на воскресенье — во все три. Дождя, как мы уже знаем, в эти дни в Минске не наблюдали.

Прогнозы для сервиса «Яндекс. Погода» поставляет финская служба Foreca. Этот сайт в среду и четверг допускал, что суббота может быть на 2−3 °C теплее, чем это случилось в реальности, но в пятницу умерил ожидания. А вот воскресенье сервис видел основательно более теплым, чем вышло.

Гиганты прогнозов: сильно теплее, чем на самом деле

Сайт Weather.сom работает на основе прогнозов американской численной модели GFS. Он предсказывал на 2−3 °C более теплую субботу, чем вышло на самом деле. С прогнозом на воскресенье получилось чуть лучше.

Сайт Accuweather.com тоже работает с американской численной моделью GFS. В нашем случае его прогноз о погоде в Минске тоже на 2−3 °C выше реальной картинки.

Сервис Intellicast.com строит собственный прогноз на основе американской численной модели. По его мнению, в субботу в Минске должно было быть на 2−3 °C теплее (максимальная температура), чем вышло на самом деле. Прогноз на воскресенье более близкий к правде.

Итоги

Пожалуй, чаще других попадал в точку прогноз на неделю с сайта Белгидромета Meteoinfo.by, основанный на британской численной модели, то же самое с сайтом Pogoda.by. Вместе с ним оказывались более точными и другие ресурсы, работающие с данными этой модели.

Прогнозы на сайтах, которые берут за основу американскую и канадскую численные модели, несколько раз опрометчиво обещали более теплую погоду, чем вышло на самом деле.