Овечкин повторил столетний рекорд в НХЛ 5 8.10.2017, 10:44

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Александр Овечкин

Капитан «Вашингтона» оформил покер в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля».

«Вашингтон» в своем втором матче на старте регулярного чемпионата НХЛ на своей площадке разгромил «Монреаль» со счетом 6:1. Капитан хозяев Александр Овечкин к 17-й минуте второго периода забросил четыре шайбы. Каждый раз результативную передачу ему отдавал Евгений Кузнецов, сообщает rbc.ru.

Ранее в стартовом матче сезона Овечкин забросил три шайбы в выездном матче с «Оттавой» (5:4 по буллитам). С двух хет-триков никто не начинал регулярный чемпионат сто лет. В декабре 1917 года подобное удалось Саю Деннени из «Оттавы», Регу Ноблу из «Торонто» и Джо Мэлоуну из «Монреаля».

«Сейчас в городе моя жена и ее сестра, и я делаю хет-трик всякий раз, когда она приезжает. Уезжает сестра в понедельник. Наверное, надо убедить ее поехать хотя бы в Тампу. Конечно, приятно, когда ты так играешь, и когда твое звено так чувствует друг друга», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.