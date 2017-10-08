закрыть
8 октября 2017, воскресенье, 14:21
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Овечкин повторил столетний рекорд в НХЛ

5
  • 8.10.2017, 10:44
  • 3,322
Александр Овечкин

Капитан «Вашингтона» оформил покер в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля».

«Вашингтон» в своем втором матче на старте регулярного чемпионата НХЛ на своей площадке разгромил «Монреаль» со счетом 6:1. Капитан хозяев Александр Овечкин к 17-й минуте второго периода забросил четыре шайбы. Каждый раз результативную передачу ему отдавал Евгений Кузнецов, сообщает rbc.ru.

Ранее в стартовом матче сезона Овечкин забросил три шайбы в выездном матче с «Оттавой» (5:4 по буллитам). С двух хет-триков никто не начинал регулярный чемпионат сто лет. В декабре 1917 года подобное удалось Саю Деннени из «Оттавы», Регу Ноблу из «Торонто» и Джо Мэлоуну из «Монреаля».

«Сейчас в городе моя жена и ее сестра, и я делаю хет-трик всякий раз, когда она приезжает. Уезжает сестра в понедельник. Наверное, надо убедить ее поехать хотя бы в Тампу. Конечно, приятно, когда ты так играешь, и когда твое звено так чувствует друг друга», — цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.


Мнение

Завтра власти столкнутся с разъяренными белорусами
Завтра власти столкнутся с разъяренными белорусами Максим Винярский
Страна мадур
Страна мадур Ирина Халип
Россия исчезла с радаров
Россия исчезла с радаров Матвей Ганапольский
Цена репутации
Цена репутации Александр Гольц


Интервью

Антон Геращенко: Белорусский народ способен выдвинуть группу сильных лидеров
Антон Геращенко: Белорусский народ способен выдвинуть группу сильных лидеров
Евгений Афнагель: Власти ходят по минному полю
Евгений Афнагель: Власти ходят по минному полю
Раса Юкнявичене: Россия готовится к широкомасштабным боевым действиям
Раса Юкнявичене: Россия готовится к широкомасштабным боевым действиям
Юрий Хащеватский: Банда ввела оброк
Юрий Хащеватский: Банда ввела оброк