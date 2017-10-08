Леонид Заико: Александр Григорьевич, под ваш компас кто-то рашпиль подложил 21 8.10.2017, 10:59

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Фото: bymedia

Парадигма Лукашенко изначально оказалась неуспешной.

Почему, выдержав паузу в 7 лет, Лукашенко опять заговорил о «либерализации» для бизнеса? На этот вопрос «Белгазеты» отвечает экономист, руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико:

- Это мираж. А главное: принимай ты хоть 200 законов - пофиг, если у нас на предпринимателей смотрят как на врагов народа, особенно где-нибудь на районе. В обществе за прошедшие два десятилетия сформировалась пролетарская ненависть к инициативным, самостоятельным и умеющим работать людям.

Во-первых, парадигма Лукашенко оказалась неуспешной. Пришла пора меняться. И не надо бояться говорить, что шел не той дорогой. Во-вторых, хочется спросить Александра Григорьевича: почему вы все время держали вокруг себя дураков? Эта плеяда постоянно трындела, что все делает разумно, а на самом деле только ухудшила ситуацию, введя массу ошибочных критериев и инструментов. Она изуродовала объективные экономические процессы. Результат - налицо.

Что написано в гимне пролетариата «Интернационал»? «Никто не даст нам избавленья - ни Бог, ни царь и не герой». Свободу никто подарить не может. Президент Лукашенко дал свободу узкой группе товарищей - силовикам, номенклатуре. Если кто-то дарит свободу, это вызывает подозрения. Бойся данайцев, дары приносящих.

- Так все эти меры по либерализации - фейк, симулякр?

- Это наше му-му. Самая высокая степень свободы - в сумасшедшем доме. Бравый солдат Швейк, герой романа Ярослава Гашека, так описывал свое пребывание в сумасшедшем доме после того, как его выпустили оттуда: «Там такая свобода, которая и социалистам не снилась. Там можно выдавать себя и за Бога, и за Божью матерь, и за Папу Римского, и за английского короля, и за государя-императора, и за святого Вацлава». Неужели мы будем делать психушку из Беларуси? Свободу люди сами должны завоевать.

В фильме «Адъютант его превосходительства» герой Анатолия Папанова, анархист Ангел, вместо слова «эксперимент» говорил «экскремент». Я не хочу параллелей, но у меня ощущение, что и в Беларуси какой-то экскремент проводится.

Изначально неверно был выбран курс. Вы помните, почему в романе Жюля Верна «Пятнадцатилетний капитан» шхуна вместо Америки оказалась у берегов Африки? Потому что кок Негоро, оказавшийся агентом работорговцев, обманом поменял курс корабля с помощью металлического бруса, подложенного под компас. Так вот, Александр Григорьевич, видно, и под ваш компас кто-то рашпиль подложил.