Как избавиться от толкучки на станции метро «Октябрьская» 6 8.10.2017, 11:28

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Фото: the-village.me

Уменьшить столпотворение на станции пересадки можно было уже давно.

Третью линию метро (точнее, первые четыре ее станции) обещают запустить в 2019 году. А до того времени еще два года на «Октябрьской» и «Купаловской» будут толпы.

Зато потом, предполагается, пассажир по пути из Каменной Горки в Малиновку не станет пересаживаться на «Октябрьской», а вместо этого сделает две пересадки на третьей линии. Что-то подсказывает, что так будут поступать очень немногие, а большинство по старинке постараются сделать поменьше движений.

Между тем, уменьшить столпотворение на станции пересадки можно было уже давно, просто перенаправив потоки входящих и выходящих. The Village Беларусь разбирается, как можно развести пассажиров, чтобы избавиться от толчеи.

В чем проблема

Проблема: много людей не только в часы пик, все спешат и мешают друг другу. Через вестибюль у магазина «Центральный» пассажиры спускаются и на «Октябрьскую», и на «Купаловскую». Пересаживаются с «Купаловской» на «Октябрьскую» и наоборот. Выходят с «Октябрьской» и «Купаловской» на поверхность. В результате толпы людей сталкиваются друг с другом, скорость движения падает, все друг другу мешают. А еще из четырех эскалаторов на «Октябрьской» частенько работают только два: один простаивает, еще один в резерве.

Пытались ли решить вопрос?

Еще в декабре 2002 года в газете «Вечерний Минск» вышла заметка «Гордиев узел хотят разрубить». Главный инженер ОАО «Минскметропроект» Василий Жибуль рассказал, какие три мероприятия позволят уменьшить столпотворение на «Октябрьской».

Во-первых, переориентировать маршруты наземного транспорта. Если человеку надо с «Пушкинской» на Комаровку — то можно было бы пустить прямой автобус или троллейбус. За прошедшие пятнадцать лет маршруты перекроили десятки раз, и кое-где действительно удобнее пользоваться троллейбусом, чем метро. Но прямого наземного транспорта с «Пушкинской» на Комаровку все еще нет.

Во-вторых, собирались перенаправить потоки пассажиров на станциях пересадок: «Как одна из ближайших перспектив рассматривается и вовсе не популярная, но необходимая с точки зрения безопасности мера. После изучения пассажиропотоков на входах, выходах и по переходу (тоннелю) планируется изменить схему движения пассажиров на пересадочном узле». Об этом мы подробнее расскажем чуть ниже.

Кроме того, в совсем уж отдаленной перспективе хотели построить новый подземный вестибюль с выходом на Октябрьскую площадь перед Дворцом Республики.

В-третьих, вовсю планировали строительство третьей линии метро, причем размахнулись не на шутку: первый участок должен был связать Зеленый Луг с улицей Жуковского, — это около десяти станций сразу. Газета писала, что пересадочный треугольник появится уже через десять лет — то есть, где-то к 2013–у. Строительство началось, но первые четыре станции (а не до Зеленого Луга) сдадут хорошо, если через два года.

Кроме того, инженер сетовал, что на переходе с «Октябрьской» на «Купаловскую» всего три нитки эскалатора. Но осенью 2008–го здесь поставили четыре ленты, и пропускная способность «лестницы» выросла на 8,5 тысячи человек в час.

Как можно перенаправить потоки

В газетной заметке пятнадцатилетней давности нет всех деталей того, как планировали развести потоки пассажиров. Сказано лишь, что вход на «Октябрьскую» будет только со стороны Дворца профсоюзов, а вестибюль у универсама «Центральный» будет работать только на выход. Пассажиров, которые пересаживаются с линии на линию, отправят разными маршрутами, чтобы толпы не пересекались.

На транспортных форумах прикидывают, как не дать пассажирам путаться друг у друга под ногами. За основу взяли предложение Василия Жибуля и доработали его. Вырисовалось два перспективных варианта. Оба они предполагают вот что:

- Вход на «Октябрьскую» со стороны универсама «Центральный» закрывается. Попасть на «Октябрьскую» можно только со стороны Дворца профсоюзов и Дома офицеров;

- Выйти с «Октябрьской» можно как в сторону «Центрального», так и в сторону Дворца профсоюзов;

- Вход и выход на «Купаловскую» — со стороны улица Карла Маркса, у Театра имени Янки Купалы;

- Переход с «Купаловской» на «Октябрьскую» — по тоннелю (лестница вниз, тоннель, лестница вниз);

- Переход с «Октябрьской» на «Купаловскую» — по эскалатору вверх и лестнице вниз.

А вот и различия.

Вариант 1: через вестибюль у «Центрального» войти можно только на «Купаловскую»

Вариант 2: вестибюль у «Центрального» — только для выхода как с «Октябрьской», так и с «Купаловской»

Что все это даст

- Пересечение потоков в круглом зале между «Октябрьской» и «Купаловской» сильно уменьшится или исчезнет совсем. Аналогично исчезнет встречное движение и давка в тоннеле;

- Пассажиры второй линии, которые собираются переходить на первую, будут «кучковаться» в центральных вагонах поезда, чтобы оказаться ближе ко входу в тоннель. Таким образом, разгрузятся головные и хвостовые вагоны, а по «Октябрьской» люди станут распределяться равномернее;

- Эскалаторы в сторону «Центрального» станут работать только на подъем (три включены, один в резерве или для пешего спуска работников станции), — так можно быстрее поднимать пассажиров на поверхность, а на станции станет свободнее.

Что в этом плохого

А то, что пассажирам придется больше ходить пешком, чтобы попасть на станцию. Идешь из ГУМа или с улицы Ленина на метро — будь добр еще и пересечь всю Октябрьскую площадь. А это лишние двести метров и светофор. Хочешь попасть на вторую линию — заверни за угол и пройди до улицы Карла Маркса.

Что скрывается за стеной

Для оптимизации потоков можно было бы использовать еще несколько сооружений подземки. Одно из них — подземный торговый центр «Купаловский». Архитектор Владимир Телепнев говорил: «Первым и долгое время единственным освоенным было пространство над перронным залом станции «Октябрьская»: кассы междугородних автобусных маршрутов и авиакассы, позже перепрофилированные в торговый зал «Купаловский».

Сейчас через «Купаловский» можно пройти под улицей Энгельса и выйти на Октябрьскую площадь. Может, как раз здесь Василий Жибуль предлагал построить еще один подземный вестибюль?

Второе сооружение — законсервированный выход между «Октябрьской» и «Купаловской», сбоку от эскалаторов (на схемах отмечен красным прямоугольником). Когда-то здесь стояли турникеты, несколько лет назад их убрали. Двери этого закрытого выхода направлены в сторону Александровского сквера. Но куда они ведут на самом деле?

СМИ в разное время сообщали, что это якобы заброшенный долгострой, выход из которого должен был вести не то в Александровский сквер, не то прямо в торговый центр «Купаловский». Согласно совсем уж диким слухам, за дверьми — склады боеприпасов «на случай команды о диверсионной ликвидации крупного метроузла».

Пресс-секретарь «Минского метрополитена» Алексей Кузьмин, ссылаясь на работников с большим стажем, рассказал The Village Беларусь, что эти двери никогда не использовались и были закрыты еще с момента запуска подземки в 1984–м. Сам выход полностью построен и вливается в подземный переход под «Центральным» за цветочным магазином, но замаскирован стенкой и обычной железной дверью.

Что-нибудь изменилось за пятнадцать лет?

Осенью 2014 года транспортные фанаты заметили, что на «Купаловской», «Октябрьской» и пешеходном тоннеле между ними работники метрополитена записывали время прихода и ухода поездов и подсчитывали пассажиров, переходивших между станциями. Как будто все шло к тому, что на станциях что-то поменяют.

Но за два месяца до этого в «Вечернем Минске» вышло интервью с действующим в то время начальником подземки Ростиславом Юреней, который дал понять, что ничего не будет:

— Одно время предлагалось пустить пассажиров вкруговую: с «Октябрьской» на «Купаловскую» через эскалатор, а в обратном направлении — через пешеходный тоннель. Или наоборот…

— Опыт работы метрополитена показывает, что заставить людей идти в направлении, которое мы считаем оптимальным, невозможно. Это вызывает только недовольство.

Что метрополитеновцы говорят сейчас

Пресс-секретарь подземки Алексей Кузьмин рассказал нам про ту идею пятнадцатилетней давности:

— Может, люди из «Минскметропроекта» когда-то и придумали. У нас такого в планах и не было. Как-то мы проводили большое изучение пассажиропотока. Думали, что в ходке (тоннеле) можно поставить какие-то перила, разграничители. Но оказалось, что барьеры и поручни, которые разграничивают правый и левый потоки, только усугубляют ситуацию, и от этой идеи пришлось отказаться.

Чтобы в одну сторону — по тоннелю, а в другую — по эскалатору, — тоже сделать не получится. Как мы можем ограничить этот поток? Кому-то запретить ходить по ходку и направить на эскалаторы? Во-первых, у тоннеля и у эскалаторов разная пропускная способность, эти два пути даже сравнивать некорректно. Здесь сам ногами идешь, а тут тебя эскалаторная лента везет. Во-вторых, в тоннеле можно идти с крупногабаритной поклажей, с коляской, с большой тележкой, а как это сделать на эскалаторе? Есть очень много нюансов, которые мы как эксплуатирующая организация обязаны учитывать.