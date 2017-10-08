Дональд Трамп: Иран – это плохие парни 8.10.2017, 11:38

1,008

Дональд Трамп

Фото с сайта lastwordonnothing.com

Президент США обвинил Иран в финансировании Северной Кореи

Президент США Дональд Трамп считает, что Иран финансирует Северную Корею и ведет торговлю с Пхеньяном. Об этом он рассказал в интервью журналисту Майку Хакаби для телеканала TBN. Запись интервью доступна на YouTube-канале Huckabee (перевод – lenta.ru).

«Я уверен, что Иран финансирует Северную Корею, я уверен, что Тегеран торгует с Пхеньяном, я уверен, что они ведут дела с КНДР, и это абсолютно недопустимо», — сказал Трамп.

Также американский лидер указал, что, по его мнению, Иран нарушает положения соглашения об урегулировании проблемы иранского атома. Кроме того, Трамп обвинил Тегеран в создании «проблем» на Ближнем Востоке. «Иран — это плохие парни, это плохой игрок, и обращаться с ним будут как с плохим игроком», — добавил президент США.

5 октября газета The Washington Post сообщила, что Трамп в ближайшее время может объявить об аннулировании ядерной сделки с Ираном. Источники газеты указывают, что Трамп считает сделку не отвечающей национальным интересам США. По мнению The Washington Post, подобное развитие событий приведет к возвращению к политике санкций против Ирана.

Историческое соглашение об урегулировании многолетней проблемы иранского атома было достигнуто Ираном и шестеркой международных посредников 14 июля 2015 года. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.