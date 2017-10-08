Игорь Стасевич: Решение арбитра? Сейчас такие пенальти не ставятся 8.10.2017, 11:43

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Фото: Readfootball

Белорусский полузащитник высказал все, что думает, о матче с Нидерландами.

Полузащитник сборной Беларуси Игорь Стасевич поделился мнением о назначении пенальти в наши ворота при счете 1:1 в матче против Нидерландами (1:3):

«Решение арбитра? Мне сложно комментировать. Судья всегда принимает решение… Но мне кажется, что сейчас такие пенальти не ставятся. Идет борьба за позицию. Не знаю… Без комментариев», – цитирует Стасевича tribuna.com.