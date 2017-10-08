Ольга Николайчик: После работы с Хащеватским я поняла, что нужно бороться за свободу страны 3 8.10.2017, 11:52

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Ольга Николайчик

Если мы чем-то жертвуем во имя своих идеалов, то это даст результат.

Режиссер-документалист, общественный деятель Беларуси Ольга Николайчик вынуждена продать дом, чтобы оплатить штрафы за участие в акциях протеста.

Около 10 тысяч евро (в пересчете) штрафов за участие в уличных акциях протеста, проходивших в Беларуси за последние несколько лет, 27 суток административных арестов - так власти Беларуси оценили деятельность гражданской активистки, режиссера-документалиста Ольги Николайчик. Она отказалась от посторонней помощи для оплаты штрафов и была вынуждена продать свой дом, но намерена продолжать борьбу, подчеркивая, что это ее осознанный выбор, пишет dw.com.

"Всем стало понятно, в какой стране мы будем жить"

Ольга рассказывает, что обостренное чувство справедливости, неравнодушие и решительность были заложены много лет назад. Ее мать работала в Союзе кинематографистов, благодаря чему девушка имела возможность посещать закрытые кинопоказы, где демонстрировались фильмы не для массового просмотра, а иногда даже запрещенные советскими идеологами. Когда Ольга повзрослела, ее мечта связать жизнь с кинематографом стала реальностью.

Важным событием для Ольги, по ее словам, стало знакомство с известным кинорежиссером Юрием Хащеватским. В середине 90-х она стала продюсером одного из самых известных его фильмов "Обыкновенный президент" об Александре Лукашенко, а также картины "Оазис" о последствиях катастрофы на Чернобыльской АЭС. Лента демонстрировалась на ведущих европейских телеканалах.

"Именно после работы с Хащеватским я выбрала свой путь, поняла, что нужно бороться за свободу своей страны, чтобы в ней не пропадали люди. Через год после выхода "Обыкновенного президента" исчез бывший министр внутренних дел Беларуси Юрий Захаренко, потом похитили вице-спикера парламента Виктора Гончара, его друга предпринимателя Анатолия Красовского и журналиста Дмитрия Завадского. В нашем фильме Захаренко был еще жив, а вскоре его убили, и всем стало понятно, в какой стране мы будем жить", - рассказывает собеседница.

Кино и участие в акциях протеста

Ольга признается, что только сейчас она понимает, насколько опасным для авторов был этот фильм, поскольку "у власти стояли и стоят ужасные люди, готовые сломать жизни или уничтожить других людей, которые выступают против них".

Николайчик уже в качестве режиссера сняла около 20 документально-публицистических фильмов о белорусских политзаключенных, об исторических событиях в Беларуси. Среди ее лент - "Белорусский тюремный этюд", "Путешествие по бесконечной войне", "Пытки в Беларуси" и другие. Но только кинодокументалистикой Ольга не ограничилась. Она стала принимать активное участие в уличных протестах, акциях солидарности с политзаключенными.

Это, по признанию Николайчик, серьезно усложнило жизнь. "Начались преследования, постоянный прессинг, провокации, чтобы сделать мою жизнь тяжелой. Но, я считаю, что именно этот путь - мой, здесь есть моя внутренняя свобода, это мой выбор, за который я себя уважаю. При этом я не политик, я волонтер", - подчеркивает собеседница. И добавляет: "Как режиссер я видела столько страданий, слез женщин, молодых людей, над которыми издевались, столько боли родных тех, кто оказался за решеткой за свои убеждения, что это иногда делалось просто невыносимым".

Тюремный опыт

Ольга и сама 5 раз подвергалась административным арестам, провела за решеткой в общей сложности 27 суток. О Центре изоляции правонарушителей (ЦИП) на минской улице Окрестина она вспоминает с содроганием и омерзением. По словам Ольги, там царит полная антисанитария, у "клиентов" этого ЦИП очень часто вши, чесотка, другие заболевания, а матрасы там никто не дезинфицирует.

Двухъярусные кровати сделаны так, что наверх забраться невозможно, так как лестница находится в стороне. "В последний раз, когда меня посадили на Окрестина, при попытке забраться на кровать я ударилась грудью, сильные боли ощущаю до сих пор", - рассказывает собеседница. Такие бесчеловечные условия в ЦИП вынуждают ее бороться и за улучшение условий содержания в учреждениях белорусской пенитенциарной системы.

Власти наказывают штрафами

Уже трудно сказать, сколько раз белорусские суды штрафовали Николайчик за участие в акциях протеста. Общая сумма штрафов составляла около 10 тысяч евро, сейчас Ольга должна государству около 7 тысяч. По решению Первомайского суда Минска у нее описали частный дом и практически все имущество, за исключением холодильника. Режиссер отказалась от помощи других людей, решив сама выплатить штрафы, чтобы не стать невыездной за пределы Беларуси: "Я знала, на что иду, это мой крест, который я осознанно несу, и я не хочу обременять своими проблемами других".

Ольга решила продать дом, чтобы рассчитаться с государством, на остаток денег приобрести жилище за пределами столицы. После этого она планирует уехать работать на Украину. "В Беларуси у меня нет возможности снимать фильмы, а там есть много киностудий, и хоть не все благополучно, идет война, но свободы и возможностей значительно больше. Но я буду приезжать на белорусские уличные акции, так что никуда из активной жизни я не уйду", - уверяет Николайчик.

Несмотря на все испытания, она все же верит в лучшее будущее, которое когда-нибудь наступит. "В одном из своих стихотворений на белорусском языке я написала: "Лежит в гробу живая надежда". Эта метафора очень подходит к нашей сегодняшней ситуации. С одной стороны, полная безнадега, с другой стороны, капля камень точит. Если мы чем-то жертвуем во имя своих идеалов, то это даст результат. Главное - не бояться", - говорит Ольга Николайчик.