Не только фильтры и окна: В Бресте начались аферы с ремонтом электрощитков 2 8.10.2017, 11:59

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Фирму потребовала с брестчанина полпенсии за замену трех автоматических выключателей.

«Брестская газета» написала о том, как некая частная фирма предложила пожилому брестчанину со скидкой произвести замену автоматических выключателей в электрощитке. Притом что три самых дорогих однофазных выключателя стоят в магазине 16,5 рублей, с пенсионера по договору потребовали за услугу по их замене заплатить 150, указав при этом скидку в 15 рублей.

Пожилой человек, проживающий в доме, который относится к государственному жилищному фонду, даже не понял, что предложение ему поступило вовсе не от ЖЭСа, обслуживающего дом, а от частного предприятия. Он внес 20 рублей задатка и подписал договор. В соответствии с ним вскоре частная фирма потребовала от брестчанина внести оставшуюся сумму в 115 рублей. Переплата за минусом сделанной инвалиду второй группы «скидки» составляет порядка 118 рублей.

Руководитель фирмы, менявшей выключатели, журналистам в аудиенции отказал, сославшись на большую занятость.

В досудебном порядке отказался

В частную фирму пенсионером было отправлено предложение о досудебном урегулировании спора. На что за подписью ее директора получен ответ: так как заказчик отказался впустить присланного специалиста «для осмотра и повторного проведения работ по замене автоматических выключателей и некачественно сделанных ТО (технического обслуживания — прим. авт.) щитка и ТО розеток», то фирма расторгнет договор «только после оплаты всей суммы за оказанные услуги». В возврате задатка и выплате компенсации морального вреда потребителю отказали.

После этого пенсионер отправил своему обидчику досудебную претензию. В ней сказано о том, что расторжение договора только после выплаты фирме всей суммы противоречит законодательству. В соответствии со ст. 31 Закона «О защите прав потребителей», при обнаружении существенных недостатков потребитель имеет право на расторжение договора.

Старый автоматический выключатель (слева) и новый, установленный пенсионеру по договору

Фото предоставлено сыном пенсионера

Инспектор Энергонадзора определил, что оснований для замены стоявших у пенсионера автоматических выключателей не было. К тому же вместо прежних автоматов номиналом 22-16-25 А потребителю были установлены номиналом 16-16-16 А, которые не соответствуют требованиям стандарта ТКП 45-4.04.-149-2009 и техническим нормативно-правовым актам. На основании этого, руководствуясь действующим законодательством, он попросил расторгнуть договор, вернуть ему 20 рублей, внесенных в качестве задатка. А также выплатить ему неустойку в размере 9 рублей и денежную компенсацию в размере 50 рублей.

Ответа на свою претензию потребитель так и не получил.

Проверяют налоговая инспекция и милиция

На днях пришел ответ на письмо пенсионера в облисполком. В нем сказано, что работниками инспекции МНС по Ленинскому району Бреста в частной фирме были «проведены контрольные мероприятия по вопросу порядка приема наличных денежных средств» ее менеджером. В ходе них было выявлено нарушение, и в отношении менеджера начат административный процесс по статье 12.18 КоАП.

Из ст. 12.18 КоАП: Нарушение порядка приема денежных средств при реализации товаров (работ, услуг) за наличный расчет работником индивидуального предпринимателя или юридического лица влечет наложение штрафа в размере от 20 до 50 базовых величин.

Также Московским РОВД Бреста «проводится проверка в порядке ст. 174 УПК Республики Беларусь по факту мошеннических действий» со стороны частной фирмы, заключившей договор с пенсионером. После ее окончания он будет проинформирован РОВД о результатах.

В ответе облисполкома идет речь и о том, что ст. 16 закона о защите прав потребителей определено, когда потребитель вправе требовать от исполнителя расторжения договора и возврата уплаченной за услугу суммы. К примеру, если потребителю не предоставлена возможность незамедлительно получить в месте выполнения оказания услуги необходимую и достоверную информацию о ней.

Также ст. 34 закона предусматривает при оказании услуги составление сметы. Если потребитель потребовал этого от исполнителя, то он не в праве ему в этом отказать.

Меры, которые примет общество защиты прав потребителей по данному факту, будут зависеть от того, какой результат даст проверка, которую сейчас проводит Московский РОВД Бреста.