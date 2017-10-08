«Трудлагеря Шуневича» появятся уже с Нового года 20 8.10.2017, 12:39

4,023

Игорь Шуневич

Открытие колхозов МВД намечено на январь 2018-го

В Беларуси создадут Республиканское унитарное сельскохозяйственное предприятие, где смогут работать осужденные. Хозяйство «Хутор-Агро» начнет работу с 1 января 2018 лет в Светлогорском районе.

«Чтобы более эффективно заниматься сельским хозяйством, в ближайшее время в уголовно-исполнительной системе будет создано Республиканское унитарное сельскохозяйственное предприятие. Так люди смогут трудоустраиваться и вести нормальный образ жизни», – сообщил начальник Департамента исполнения наказаний МВД Сергей Дорошко, пишет sb.by.

На работу в такой колхоз будут направлять не только по освобождению. В первую очередь, туда предлагают пойти тем, кому заменили наказание более мягким видом или условно-досрочным.

«Те, кто имеет соответствующие специальности, будут направляться туда. Если у кого заканчивается срок или происходит замена на условно-досрочное или исправительные работы, то человек имеет право, если он поддерживает социальные связи, семья, дети, ехать, куда ему необходимо. Но если человеку некуда идти, у него нет ни дома, ни семьи, никого, будем просто предлагать ему остаться жить и работать в этом Республиканском унитарном предприятии»,–говорит Дорошко.

Начальник Департамента исполнения наказаний МВД добавил, что с точки зрения воспитания, «полезно работать».

Напомним, в августе глава МВД Игорь Шуневич заявил, что в структуре уголовно-исполнительной системы МВД планируется создать специализированное сельхозпредприятие для трудоустройства бывших заключенных.