Трамп: Скоро все узнают, какая «одна вещь» сработает в отношении КНДР 8.10.2017, 12:55

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Дональд Трамп

Фото: ЕРА

Президент США объяснил свое последнее высказывание по Северной Корее.

Президент США Дональд Трамп заявил 7 октября журналистам, что довольно скоро они поймут, какая «одна вещь» может сработать в отношении КНДР.

Видеозапись общения американского лидера с представителями СМИ журналист CNN Раян Ноблс опубликовал в Twitter.

Когда Трампа попросили разъяснить его последний твит о КНДР, глава американского государства заявил, что «нечего разъяснять». На вопрос, какая «одна вещь» может сработать, президент ответил: «Вы довольно скоро это поймете».

7 октября Трамп написал в Twitter, что «президенты и их администрации говорили с Северной Кореей 25 лет, заключали соглашения и выплачивали огромные суммы денег, но все это не работало». «Простите, но только одна вещь может сработать», – резюмировал он.

С 2006 года КНДР произвела шесть испытаний ядерного оружия. Последнее – 3 сентября этого года. За последние два месяца она провела несколько пусков баллистических ракет.

Совет Безопасности ООН 11 сентября принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении Северной Кореи, установив запрет на экспорт северокорейского текстиля, а также жесткие лимиты на поставку в страну нефтепродуктов, в частности сырой нефти и конденсатов.

30 сентября в Госдепартаменте США заявили, что официальные лица Северной Кореи не продемонстрировали признаков заинтересованности в переговорах о денуклеаризации, при том, что у США были прямые каналы связи с КНДР.

1 октября Трамп порекомендовал госсекретарю Рексу Тиллерсону не тратить время на поиск диалога с КНДР.