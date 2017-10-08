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В Гродно водитель маршрутки за 20 минут десять раз нарушил ПДД

  • 8.10.2017, 13:39
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Иллюстрационное фото

На водителя микроавтобуса было составлено несколько протоколов.

Нарушения зафиксировали сотрудники ГАИ 6 октября во время рейда по контролю перевозки пассажиров в экспрессном сообщении по городу, пишет s13.ru.

Под прицел инспекторов попал водитель маршрутки №35, который почти десять раз нарушил правила дорожного движения.

Самое безобидное нарушение – водитель не использует сигнала поворота. Самое опасное – остановка в левой полосе и высадка пассажира под колеса проезжающих мимо автомобилей.

По итогам этого рейда, на водителя микроавтобуса было составлено несколько протоколов.


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