В Барселоне проходит массовый митинг за единство Испании 8.10.2017, 13:47

В центре города собрались десятки тысяч человек.

Десятки тысяч человек собрались в центре Барселоны выразить протест против планов лидеров Каталонии объявить о независимости после непризнанного референдума, на котором 90 процентов проголосовавших высказались за отделение от Испании, сообщает bbc.com.

Накануне в субботу митинги в поддержку единства Испании прошли в столице и других крупных городах.

Организаторы в Барселоне называют воскресную акцию митингом "молчаливого большинства", выступающего против референдума.

Собравшиеся держат в руках флаги Испании и Каталонии и скандируют: "Слава Испании", "Каталония - это Испания", "Я испанец, испанец, испанец".

Люди прогуливаются, свистят, а проезжающие автомобили сигналят им в ответ.

Участники демонстрации сказали журналистам, что очень недовольны тем, как каталонское телевидение освещает протесты.

По их словам, утром телеканалы вместо митинга показывали монастырь Монсеррат.

90 процентов от 2,3 млн каталонцев, пришедших на непризнанный и запрещенный Мадридом референдум 1 октября, проголосовали за отделение от Испании. Явка при этом составила 43%.

Каталонцы, выступавшие против отделения региона, в основном бойкотировали голосование.

Противостояние между теми, кто поддерживает независимость состоятельной Каталонии, и теми, кто выступает за единство, разделило страну.

Парламент Каталонии намерен во вторник обсудить ситуацию, и, как полагают некоторые, объявить о независимости, тогда как премьер-министр Испании Мариано Рахой пообещал сделать все, чтобы не допустить отделение Каталонии.

На вопрос корреспондента El Pais, намерен ли глава правительства прибегнуть к 155 статье Конституции, позволяющей ограничить каталонскую автономию, Рахой ответил, что "не исключает никаких законных методов".

Голосование на референдуме о независимости Каталонии было омрачено многочисленными столкновениями с полицией и чрезвычайно жесткими действиями стражей порядка.