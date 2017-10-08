Криушенко об игре с Нидерландами: Сыграли смело и достойно 1 8.10.2017, 13:53

Игорь Криушенко

Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Главный тренер сборной Беларуси рассказал, что на матч с Францией уже выработан особый план.

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко после матча с Голландией (1:3) в квалификации ЧМ-2018 подвел итог предпоследней встречи отбора, сообщает tribuna.com:

– Достаточно напряженный первый тайм, никому не хотелось отдавать преимущество. К сожалению, так получилось, что не отработали зону обратной передачи. Пропустили гол. За второй тайм поблагодарил команду. Сыграли здорово, сыграли на встречных курсах. Жаль, что не все свои моменты реализовали. Сыграли смело и достойно.

– Сказалось ли на игре то, что голландцы уже знали результат игры сборной Швеции с Люксембургом (8:0)?

– Я не думаю, что они сложили лапки. При счете 1:1 они выпустили второго нападающего, это говорит о том, что играли на победу. Гости не были подавленными сегодня и не играли в полноги.

– Считаете, что Янушкевич провалил матч?

– Нет, не считаю. Голландцы хорошо играют головой. Янушкевич проявил себя в борьбе. Для меня важно, чтобы не появлялись моменты у наших ворот. Тем более, что мы играли сегодня в 2 центральных защитника.

– Во втором тайме случилась потасовка. Не хотелось ли подойти и поучаствовать?

– Нет. Я же официальное лицо, а это не уличная разборка (Смеется). Хорошо, что ребята стоят друг за друга. Это говорит о командном духе.

– Можно ли считать сегодняшнюю игру реабилитацией за предыдущие неудачи?

– Содержание второго тайма было хорошее, мы долго шли к этому. Болельщики ждут побед, но это не быстрый процесс. Пусть болельщики оценят, нужно ли похвалить команду в этой ситуации.

– Брессан – не помощник этой команде?

– Это решение нашего тренерского штаба. Я не вижу смысла давать дополнительные комментарии.

– Переход на игру в 2 центральных защитника – это вынужденная мера или осознанный путь?

– Мы знали, что голландцы сыграют в одного форварда. Смысла держать третьего защитника в этой ситуации не было.

– С французами будет такая же тактика?

– Примерный план на игру уже есть. Многое будет зависеть от здоровья игроков. Трем футболистам придется пропустить игру из-за карточек, но план уже есть, – сказал Криушенко после матча.