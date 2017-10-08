Путин постепенно теряет власть Леонид Бершидский, Bloomberg

8.10.2017, 14:04

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Владимир Путин

Фото: twitter

Многие факторы указывают на слабость хозяина Кремля.

7 октября президенту России Владимиру Путину исполнилось 65 лет. В настоящее время это является максимальным возрастом ухода на пенсию для российских госслужащих — планкой, которую можно поднимать только в особых случаях. Хотя этот закон не распространяется на Путина, поскольку он является избранным чиновником, и он сам ясно дал понять, что на пенсию он не собирается, он вынужден перешагивать этот важный рубеж, находясь в на удивление уязвимой позиции.

Уязвимость позиции Путина было бы довольно трудно распознать, если бы чиновники постоянно не указывали на нее своими неуклюжими действиями. Алексей Навальный — борец с коррупцией, который готов соперничать с Путиным на следующих президентских выборах — запланировал на 7 октября проведение митинга в Санкт-Петербурге, который является родным городом президента. Городские власти отказались выдать разрешение на проведение митинга, однако, поскольку Навальный не захотел менять свои планы, в настоящий момент он отбывает 20-дневный срок в камере. Было подсчитано, что после выдвижения в президенты Навальный проводит за решеткой каждый пятый день. В четверг, 5 октября, глава его предвыборного штаба Леонид Волков тоже был приговорен к 20-дневному заключению за публикацию в Твиттере призывов к незаконному митингу в Москве.

В сентябре Навальный провел серию успешных митингов в нескольких российских городах. Тысячи людей пришли на встречу с ним в Мурманске, Екатеринбурге и Омске. Хотя полиция каждый раз занижала число участников этих митингов, тревога властей росла, и, когда предвыборный штаб Навального начал планировать митинги ближе к Москве и Санкт-Петербургу, власти нанесли ответный удар. На прошлой неделе Навальный был задержан в Москве в тот момент, когда он готовился выехать на митинг в Нижнем Новгороде, занимающем пятое место в списке крупнейших российских городов. Хотя Навальному все же удалось совершить пару поездок после того, как полиция отпустила его, не предъявив никаких обвинений, число участников митинга в Оренбурге оказалось существенно ниже запланированного уровня из-за неуверенности в том, появится ли сам кандидат в президенты.

Российская глубинка, где Навальный пытался проводить свою агитационную кампанию, всегда была пассивной в политическом смысле. Местные власти, администрации школ и работодатели никогда не демонстрировали особой терпимости по отношению к недовольству. Тот факт, что тысячи людей решительно отказываются от традиции пассивности и демонстрируют готовность принять возможные последствия своего решения выйти и поддержать одинокий голос оппозиционера, является новым феноменом, который еще ни разу не возникал в эпоху правления Путина. Кто знает, сколько людей могло бы прийти на митинг Навального в Санкт-Петербурге, намеченный на день рождения Путина? Кремль решил не проверять это, продемонстрировав свою очевидную слабость.

Если рассуждать на основании внешних критериев, Путин вполне мог позволить Навальному свободно вести его агитационную кампанию. Очевидно, что Россия сумела пережить экономические последствия резкого падения цен не энергоресурсы и разрыва Путина с Западом, который произошел в 2014 году. Сейчас цена на нефть держится на уровне, который российское правительство считает приемлемым для российского бюджета. Уровень инфляции в России сейчас равен уровню инфляции в Соединенном Королевстве. Рост экономики возобновился, и в настоящее время особые успехи демонстрирует сельское хозяйство — сектор, который Путин назвал приоритетным для развития, когда России пришлось задраить все люки в 2014 году. Король Саудовской Аравии впервые нанес визит в Москву, поскольку сейчас позиции России на Ближнем Востоке стали крепче, чем когда-либо с момента распада СССР. Украина, которая остается самой большой проблемой Путина, уже погрузилась в привычную трясину политических распрей и экономической некомпетентности. Другими словами, все идет достаточно хорошо, и сейчас нет каких-то очевидных поражений и неудач, которые могли бы подорвать авторитет Путина внутри России.

Тем не менее, Навальный понял нечто такое, что можно разглядеть, только лично придя на те митинги, которые он имеет мужество собирать. В посте, который Навальный опубликовал сразу после своего задержания, он указал на слабость Путина — несмотря на его на первый взгляд высокий рейтинг одобрения — упомянув о похожем на репу корнеплоде, который в прошлом был основой питания русских крестьян:

Это все равно как спросить у человека, которого всю жизнь кормили брюквой — на сколько процентов ты оцениваешь съедобность брюквы? Рейтинг будет довольно высокий. Скорее всего, даже многие известные спортсмены и певцы выступят в поддержку брюквы и готовы будут стать ее доверенными лицами. Ну а чего? Брюква — она ж кормилица наша, дает нам стабильность. Это вполне уместная аналогия: мне 41, а последние выборы не Путина я наблюдал, когда мне было 20. А ведь большинство читающих этот пост наверняка моложе меня.

Навальный чувствует усталость, которая также отражается в чрезвычайно низкой явке. В демократической стране такая усталость оборачивается заметным падением уровня поддержки электората — именно так и произошло с правящей партией на сентябрьских выборах в Германии. В России это ведет к тому, что Кремль все чаще начинает прибегать к репрессиям. Становится все сложнее придумывать отвлекающие маневры для недовольных избирателей. Один из таких маневров Кремля, к примеру, заключался в том, чтобы убедить Ксению Собчак — телеведущую, заработавшую репутацию оппозиционера во время протестов против нечестных выборов 2011 года — выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах. Она даже раскритиковала Навального за попытки монополизировать антипутинскую альтернативу. Однако выдвижение Собчак стало настолько прозрачным ходом, что ее кампания вряд ли сможет даже просто стартовать. Сама Собчак утверждает, что пока она не приняла окончательного решения, однако, по слухам, она не может найти людей, которые были бы готовы взяться за ее предвыборную кампанию.

Сам Путин пока официально не объявил о своем выдвижении. Вероятнее всего, он сделает это в ноябре, и нет почти никаких сомнений в том, что он победит на мартовских выборах, однако у его помощников, по всей видимости, закончились креативные идеи для нескучного переизбрания. Если все это будет больше похоже на проводы на пенсию, чем на энергичную предвыборную кампанию, и если явка окажется низкой, как, вероятнее всего, и случится, то следующий шестилетний президентский срок Путина будет совсем не скучным.

По закону в 2024 году Путин не сможет снова баллотироваться в президенты, и трюки с временными заменителями, подобные маневру с Дмитрием Медведевым, на этот раз не пройдут. Преемнику Путина придется разрушить атмосферу скуки, но сейчас в правящей партии нет ни одного человека, который был бы способен на это. Поэтому в течение следующих шести лет будут идти поиски нового, способного вдохновить людей лидера. Это, а также необходимость поддерживать эффективность экономики будет крайней сложно увязать с набирающими обороты репрессиями, необходимыми для того, чтобы противостоять растущему недовольству россиян, уставших от «брюквенной диеты».

Возможно, Навальный делает слишком высокие ставки на эту усталость народа. Россию не назовешь взрывоопасной страной. Однако в России уже началось брожение, пока что едва заметное и довольно сонное. Но нынешнее состояние бездействия и покоя будет нелегко сохранить в течение следующего шестилетнего президентского срока Путина.

Леонид Бершидский, Bloomberg (перевод – inosmi.ru)