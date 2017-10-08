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Школьная задачка, с которой справляется лишь 1% взрослых

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  • 8.10.2017, 14:11

Решать пример нужно без калькулятора.

С этим примером из школьной программы могут справиться лишь единицы, пишет flytothesky.ru.

Проверьте свою сообразительность. Помните ли вы, как совершать простейшие математические действия? Большинство людей сразу же потянуться за калькулятором. Стойте! Попробуйте решить пример в уме. Современные технологии ограничивают умственные способности людей. Не согласны с этим утверждением? Проверьте сами!

Источник: flytothesky.ru

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