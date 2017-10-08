Профсоюз РЭП провел в Бобруйске акцию в День борьбы за достойный труд 8.10.2017, 14:24

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Активисты независимого профсоюза вышли на площадь с плакатами о защите прав рабочих.

Заявку на проведение пикета в Бобруйске активисты РЭП не подавали: "Мы надеялись участвовать в демонстрации в Минске. Да и что толку подавать заявку, если власти все равно отправляют на отведенное ими место", - объяснила логику действий руководитель бобруйской профгруппы Галина Смирнова.

В самом начале пикета профсоюзные активисты раздавали прохожим газету "Рабочая солидарность" и собирали подписи за изменение мест проведения пикетов и митингов в Бобруйске, сообщает praca-by.info.

Фото: praca-by.info

И практически сразу же милиция задержала одну из активисток, Галину Лазареву, намереваясь отвести ее в отделение милиции; но задержание предотвратил бобруйский правозащитник Олег Желнов; он вел стрим с места событий, который теперь можно увидеть на его странице в Фейсбуке. В это время активисты на другом конце площади пикетирующие развернули плакаты с лозунгами.

Фото: praca-by.info

- Народ на плакаты реагировал не плохо, но подходить близко не решались, фотографировали на мобильники, - рассказала Галина Смирнова. - Приятно то, что многие подходившие к нам люди знали РЭП, говорили, что поддерживают нас, ставили подписи. Раздача газет и сбор подписей затянулся на час: пришлось многих выслушать.

Фото: praca-by.info

Подписи собирали за изменение решения Бобруйского райисполкома о местах проведения массовых мероприятий. Сейчас митинги и пикеты можно проводить только в пустынном месте возле стадиона фабрики "Славянка".

- Мы собираем подписи с предложением проведения собраний в месте, доступном для людей. Мы предложили чиновникам три места: они подходят по всем критериям закона "О массовых мероприятиях". Да и сами люди говорят, что народ должен решать, где проводить такого рода мероприятия.