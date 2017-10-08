закрыть
8 октября 2017, воскресенье, 20:18
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Активист «Европейской Беларуси» Леонид Кулаков – на свободе!

4
  • 8.10.2017, 14:42
  • 1,136
Леонид Кулаков

Активист вышел из ЦИП на Окрестина после 10 суток ареста.

Об этом в «Фейсбуке» сообщил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский.

Напомним, что активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Леонид Кулаков 28 сентября получил 10 суток ареста за участие в акции солидарности с политзаключенными, которая состоялась 22 июня на Октябрьской площади Минска.

Как сообщила активистка «Европейской Беларуси» Юлия Степанова, Леониду Кулакову позвонили из МВД и предложили самому приехать в ЦИП на Окрестина, так как у них «нет свободной машины».

Из-за травмы колена, полученной в том же ЦИП, Леонид едва ходит с помощью палки.

Из дому до ЦИП на Окрестина активист ехал с табличкой «Я заяц, еду в тюрьму».


Мнение

Завтра власти столкнутся с разъяренными белорусами
Завтра власти столкнутся с разъяренными белорусами Максим Винярский
Страна мадур
Страна мадур Ирина Халип
Россия исчезла с радаров
Россия исчезла с радаров Матвей Ганапольский
Цена репутации
Цена репутации Александр Гольц


Интервью

Антон Геращенко: Белорусский народ способен выдвинуть группу сильных лидеров
Антон Геращенко: Белорусский народ способен выдвинуть группу сильных лидеров
Евгений Афнагель: Власти ходят по минному полю
Евгений Афнагель: Власти ходят по минному полю
Раса Юкнявичене: Россия готовится к широкомасштабным боевым действиям
Раса Юкнявичене: Россия готовится к широкомасштабным боевым действиям
Юрий Хащеватский: Банда ввела оброк
Юрий Хащеватский: Банда ввела оброк