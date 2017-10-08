«Доехать не может ни автолавка, ни скорая» 2 8.10.2017, 14:52

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Сельчане в Бешенковичском районе оказались в положении «Робинзона Крузо»

О поразительных для XXI века, но вполне рядовых для Беларуси фактах сообщили во время прямой линии председателю Витебского облисполкома Николаю Шерстневу.

Во время звонков из регионов высокопоставленному чиновнику рассказали много чего интересного (об этом подробно пишет БелТА. «Но выделим два самых показательных момента», - предлагают журналисты gazetaby.com.

Пока Лукашенко ставит задачу «превратить Беларусь в IT-страну», в глубинке в некоторых местах в буквальном смысле слова не проехать.

«В одной из деревень Оршанского района дорогу разбили лесовозы. Теперь доехать туда не может ни почта, ни автолавка, ни скорая помощь. Жители другого населенного пункта этого же района сообщили об аналогичной ситуации – прямая дорога к деревне разбита, людям приходится ездить вокруг. Такая же проблема в Бешенковичском районе, беда с дорогами и в Витебском районе», – сообщает БелТА.

Заметьте: жалобы поступили к Николаю Шерстневу из Оршанского района, где глава государства поручал существенно улучшить ситуацию до конца года. Если там у чиновников не дошли руки до приведения дорог в нормальное состояние, то можно представить, что происходит в других районах.

Второй показательный момент: жители Витебщины вынуждены были обращаться к главе облисполкома, потому как местные чиновники не в состоянии решить их даже достаточно мелкие проблемы.

Много нареканий вызвали затекающие швы между панелями многоэтажек, сырость и неприемлемые условия для жизни: «При этом граждане в красках описывали, как обслуживающие организации пытаются решать эти проблемы – приходят, смотрят, обещают, что-то делают, но эффекта нет».

Или вот еще пример жалобы: «Жительница Витебского района рассказала, что никак не может спилить старый клен, который растет рядом с ее домом. По мнению пенсионерки, дерево может упасть. Помочь избавиться от угрозы никто не берется из-за боязни получить штраф от природоохранных организаций. Это и привело к тому, что женщине пришлось просить разрешения на спиливание клена под своим окном у губернатора».

В общем, пресловутая «вертикаль» и «государство для народа» вновь показали себя во всей красе.