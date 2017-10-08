Американец 45 лет запасался едой «на всякий случай» 7 8.10.2017, 15:02

7,940

Фото: medialeaks.ru

Теперь провизии от жителя Нью-Джерси хватит всему Пуэрто-Рико.

74-летний американец вместе с женой на протяжении 45 лет запасались едой на случай кризиса, войны или других неприятностей. Однако теперь припасы решено пожертвовать пострадавшим от урагана в Пуэрто-Рико. Еды за десятилетия накопилось так много, что ей можно накормить весь остров, пишет medialeaks.ru.

74-летний житель Нью-Джерси Джозеф Бадамс слыл крайне запасливым мужчиной. Американец долгое время готовился к международному кризису и запасался на этот случай всем необходимым. Целых 45 лет подвал его дома заполнялся консервами и предметами, которые могут понадобиться для выживания: топливом, обогревателями, книгами по выживанию, туалетной бумагой и тому подобным. Однако прошли годы, умерла жена, а мировой кризис так и не наступил.

Джозеф уже начал беспокоиться, что все нажитое непосильным трудом никогда не пригодится и пропадет. А тут еще и дом начали отбирать за долги. Банк выставил жилище на продажу после того, как мужчина остался без работы и накопил круглую сумму по счетам за лечение. Дом, кстати, у Джозефа не простой. Его строили в том числе и как убежище на несколько семей с глубоким подвалом, способным выдержать даже ядерный удар, собственной прачечной и индивидуальным отоплением на керосине.

Фото: medialeaks.ru

Казалось бы, многолетний труд прошел впустую, но тут Джозеф повстречал молодую пару, которые собирали гуманитарную помощь для Пуэрто-Рико. Остров недавно пострадал от сильнейшего урагана, тысячи человек остались без еды, воды и крыши над головой. И тогда американец решил отдать все скопленное пострадавшему народу.

Для пуэрториканцев это стало настоящим чудом. Еды в подвале у Джозефа оказалось столько, что ей можно накормить весь город. К пострадавшим от урагана отправились 80 бочек, забитых продовольствием, весом в 36 килограмм каждая. В них находились мешки с рисом, мукой, сахаром, сушеными бобами, блинами и шоколадными мишками, семенами и множеством других вещей, которые не портятся и просты в приготовлении.

Фото: medialeaks.ru

Пища, которую Бадамс намеревались съесть в случае кризиса, теперь будет кормить голодающих людей в двух городах Пуэрто-Рико, опустошенных ураганом.

«Эти люди голодают, у них ничего нет. Я не могу спокойно сидеть и смотреть на это», — рассказал Джозеф.

Пищи, отправленной в Пуэрто-Рико, хватит десяткам семей. При этом сам Джозеф не считает себя параноиком, несмотря на то, что 45 лет готовился к катастрофе.

и отказался пускать пострадавших в свою частную церковь.