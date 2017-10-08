Поздравили Пыню 5 Сергей Гуляев, obozrevatel.com

8.10.2017, 15:10

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Юбиляр в Кремле панически перепугался.

Вчера в Петербурге, на Марсовом поле, несмотря на запреты, на несанкционированный митинг собрались тысячи горожан. Полиции было вдвое больше чем митингующих, все прилегающие к Марсову улицы, площади и переулки были заполнены военной техникой росгвардии. Само Марсово поле оцепили забором, окружили лентами, нагнали х..нову тучу уборочной техники - перепуг власти был панический. И все же все это не испугало настоящих Петербуржцев, прорвав оцепление ментов, легко преодолев заградительные барьеры люди вышли на традиционное место сбора. Самой массовой кричалкой стало поздравление юбиляру - "Путин - вор!"

Ну и, конечно, традиционное: "Свободу - политзаключеным!".

Фото: meduza.io

Особенно позабавило обращение ментов к собравшимся с приглашением посетить бесплатный сеанс в кинотеатре "Родина" и посмотреть вместо митинга киноподелку "Крым". Билеты раздавали тут же.

Сразу вспомнился известный прием немцев во время Второй Мировой, которые вытаскивали на нейтральную полосу звукоусиливающие установки и обращались к советским солдатам: "Русский Иван! Сдавайся, в плену тебя ждет горячая пища, теплая одежда и белый булка!"

В общем, ответ митингующих был очевиден - русские не сдаются. Но кто не откликнулся на призыв сходить в кино на бесплатный просмотр уныло пропагандистского дерьма.

В итоге около сотни митингующих отправили в автозаки знакомиться с унылым бытом изоляторов временного содержания. Часть митингующих отправилась прогуляться по Невскому в сторону площади Восстания.

На Невском ОМОН тоже прятался во всех переулках, но многие гуляющие по главному проспекту все же добрались до площади Восстания.

Конечно, акция прошла чуть скромнее , чем в марте и июне, но вполне драйвово.

Короче, поздравили Пыню.

Сергей Гуляев, obozrevatel.com