Фотофакт: Белорусский язык завоевывает Сибирь

Фотофакт: Белорусский язык завоевывает Сибирь3
- 8.10.2017, 15:26
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В Иркутске начали печь хлеб с упаковкой на белорусском.
Об этом написал в «Фейсбуке» белорус из Иркустка Олег Рудаков.
«Вот она вершина белорусской экспансии в Иркутске!
В одном из самых крупных супермаркетов Иркутска: «О'кей» продаётся знаменитый белорусский хлеб!
Я, увидев, название хлеба «Сучасны» вначале впал в ступор. Думаю, как это? Неужели наш иркутский хлебный пекарь, решил назвать свой хлеб по-белорусски?? Ведь «Сучасны» переводится как «Современный» с белорусского»
Стал пересматривать всю их хлебную продукцию. И что Вы думаете? Там есть хлеб: «Нарочанский», «Радзивилов», «Купалинка».
При этом производство вроде как иркутское...
Так что же, иркутяне стали печь белорусский хлеб?!
Я конечно же его купил, хотя он стоит в два раза дороже нашего «Дарницкого», (60 но из патриотических чувств что не сделаешь!
Вот ребята! Мы можем в Иркутске покупать и есть настоящий белорусский хлеб. Вкусно!
P.S. Да! И мне никто не платит за рекламу! Просто я, как белорус, этому рад!»