Фотофакт: Белорусский язык завоевывает Сибирь 3 8.10.2017, 15:26

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В Иркутске начали печь хлеб с упаковкой на белорусском.

Об этом написал в «Фейсбуке» белорус из Иркустка Олег Рудаков.

«Вот она вершина белорусской экспансии в Иркутске!

В одном из самых крупных супермаркетов Иркутска: «О'кей» продаётся знаменитый белорусский хлеб!

Я, увидев, название хлеба «Сучасны» вначале впал в ступор. Думаю, как это? Неужели наш иркутский хлебный пекарь, решил назвать свой хлеб по-белорусски?? Ведь «Сучасны» переводится как «Современный» с белорусского»

Стал пересматривать всю их хлебную продукцию. И что Вы думаете? Там есть хлеб: «Нарочанский», «Радзивилов», «Купалинка».

При этом производство вроде как иркутское...

Так что же, иркутяне стали печь белорусский хлеб?!

Я конечно же его купил, хотя он стоит в два раза дороже нашего «Дарницкого», (60 но из патриотических чувств что не сделаешь!

Вот ребята! Мы можем в Иркутске покупать и есть настоящий белорусский хлеб. Вкусно!

P.S. Да! И мне никто не платит за рекламу! Просто я, как белорус, этому рад!»