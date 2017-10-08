Как в СССР науку двигали 16 8.10.2017, 15:33

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ФОто: getty images

Популярный блогер развенчал еще одну легенду о советской империи.

"В твиттере регулярно встречаю ссылки на статьи о том, что вот мол посмотрите, какой научной страной был СССР! Мол только благодаря "передовой советской науке" мы и в войне победили, и вообще чуть всю Европу не завоевали! Еще немного — и до Атлантического океана бы дошли, а там и Америку победить не долго было бы! ", - пишет популярный блогер Максим Мирович.

На самом деле все обстояло с точностью до наоборот, я бы назвал СССР крайне антинаучной страной — особенно это касается 1930-1950-х годов, столь обожаемого сталинистами — по их мнению, именно тогда и был "тот самый настоящий ламповый СССР". Если в чисто технической сфере что-то еще более-менее создавалось, то в фундаментальных науках был полный ужас и разгром. В указанный исторический период передовые науки в СССР запрещались, а развитие остальных переламывалось через призму марксизма-ленинизма. Мол, если наука нам подходит — то она "хорошая", а если хоть каким-то боком задевает марксизм-ленинизм — то она "продажная девка буржуазии" и вообще выдумки. В общем, все было бы смешно, коли не было бы так грустно.

Итак, под катом — рассказ о том, как в СССР уничтожали науку и про миф о "самом научном государстве".

Для начала немного истории и политических декораций событий. Примерно с начала 1930-х годов в СССР устанавливается всеобъемлющий культ личности Сталина, чья личность охватила практически все сферы советской жизни — с цитат из речей Сталина начинали утренние радиопередачи и заканчивали послесловия в практических руководствах по доению коров. Товарища Сталина-Джугашвили в детстве избивал отец, он вырос закомплексованной и злобной личностью, а также не смог получить толкового образования — все это прямым образом сказалось на его действиях после прихода к власти.

Во-первых, началось распространение мифа о том, что товарищ Сталин большой ученый — в стране десятками томов издавались измышления товарища Сталина по всем вопросам науки, от квантовой физики до языкознания. Попутно выяснилось, что недоучившийся церковный семинарист-троечник Джугашвили отлично разбирается во всех этих науках и имеет мнение по вопросам каждой из них — он практически полностью отверг и запретил генетику, а, заклеймил теорию относительности Эйнштейна за "враждебные марксистской идеологии буржуазные основы", а на кибернетику ругался чуть ли не матом, споря с ней, как пьяница с зеркалом.

Во-вторых, вскоре после прихода к власти, Сталин и его клика (таких же недоучек, конспираторов и конспирологов) вдруг осознали, что в стране есть Академия наук, которая во многом еще работает по дореволюционным стандартам — у ученых есть собственное мнение по многим вопросам, они, видители, осмеливаются не соглашаться с советскими пропанагдистами, есть даже какой-то ученый Павлов, лаутеат какой-то Нобелевской премии (что это такое? Хрен его знает, буржуазное что-то), который высказывается против. А еще они смеют проводить независимые заседания — небось контрреволюцию там готовят!

Разумеется, продолжаться так не могло. В 1926 году при прямом вмешательстве Сталина Академия наук была лишена автономии и был отменен ее устав. В 1929 году ученых обвинили в том, что "их успехи отстают от практики". В 1930 году великий ученый Сталин вылал, что он, видите ли, не приемлит генетические принципы Вейсмана, после чего начался запрет генетики по всей стране.

ФОто: getty images

А теперь подробнее по некоторым отраслям науки.

Генетика — "продажная девка империализма".

Прямой запрет генетики в СССР, как уже было сказано выше, инициировал лично Сталин. Очень интересно то, как собственно все это начиналось — для запрета генетики были созданы видимые "законные основания" и якобы "научные дискуссии". "Дискуссии" заключались в том, что на ученых, сторонников генетики накидывались всякие горлопаны-Швондеры, которые прочитали зеленую как купорос переписку Энгельса с Каутским и забрасывали ученых с мировыми именами цитатами вроде "вы популяризуете продажную девку мирового империализма и сионизма, чтобы остановить развите социалистического общества". По итогам таких "дискуссий" считалось, что победили те, кто больше и громче вывалил вот такой демагогии.

Особенно сильно усердствовал Лысенко, песвдоученый, чье "учение" в СССР представлялось как "революционно-пролетарская замена буржуазной генетике". Этот кретин мало понимал в науке, зато назубок усвоил принципы выжиывания в совке — поливал грязью конкурентов, искал и обличал врагов, утверждал, что граждане "великой страны советов" не могут иметь наследственных болезней, а все разговоры про гены — это все, видители, "основа расизма". Еще этот мерзавец делал так — сперва давал высказаться своим оппонентам, потом зачитвал свой доклад с "разгромной критикой генетики" и в конце добавлял, что его доклад утвердил лично товарищ Сталин. Получается, что те, кто выступал против Лысенко — выступали как бы и против Сталина лично.

В 1937 году многие генетики были арестованы, многие (например, академик Надсон) погибли в заключении. В 1940 году был арестован Вавилов — одно время он работа в лаборатории Бэтсона в Англии, и его недолго думая сделали "английским шпионом". В 1943 году Вавилов умер в Саратовской тюрме от истощения, та же судьба постигла и других видных ученых...

ФОто: getty images

На фото — академик Павлов.

Запрет кибернетики в СССР.

Думаю, многие слышали о том, что в раннем СССР кибернетика находилась под запретом, но тут еще нужно сказать о том, почему именно она была запрещена. И в коммунистическом СССР, и в нацистской Германии властвовали тоталитарные идеологии, построенные по одному схожему принципу — общество было поделено на части, одна из которых делалась виновной во всех бедах, после чего должна была быть уничтожена. В СССР это были "буржуи" и высшие классы общества, в нацистской Германии — евреи и прочие "недочеловеки". "Недочеловека" урезали в правах и уничтожали не за его поступки, а лишь за то, что никак не зависело от него и было предопределено до рождения — принадлежность к определенной нации (в нацистской Германии) либо к определенному классу (в СССР).

Для "законодательного закрепления" такого полжения вещей оба тоталитарных режима старались заручиться поддержкой науки — гитлеровские псевдоученые меряли черепа линейкой и писали тучи псевдонаучных трудов о "превосходстве арийской расы", а в сталинском СССР всячески старались подвести "научную основу" под "классовое общество" Маркса и материалистическую диалектику.

Появившаяся в 1940-е годы кибернетика не на шутку испугала советских пропагандистов, так как она подрывала основы самого марксизма и советского материализма — если людей в итоге смогут заменить роботы, то куда девать все россказни о "вечной борьбе рабочих за свои права", куда тогда привязать все эти "общественные классы"? Получается, что наш "коммунизм" это не вечная цель, а просто один из этапов развития общества, который может и пройти? И потом, если вычислительная машина может управлять производством и даже государством, то зачем тогда нужно политбюро и сам товарищ Сталин?

"Кибернетика — чуждая марксизму жидовская наука" — изрек однажды великий вождь и ученый, после чего эта наука была запрещена в СССР вплоть до середины 1950-х годов. Вычислительная техника в СССР при этом более-менее развивалась, но была лишена теоретической основы и в итоге во всем отстала от развитых стран.

ФОто: getty images

Уничтожение философии.

В дореволюционные времена в России были неплохие философские школы, некоторые даже с весьма оригинальными идеями (тот же Бердяев), но в 1920-е годы все закончилось — в 1922 году из Совесткой России была выслана группа видных философов на знаменитом "философском пароходе". Пришедшие к власти Шариковы как бы говорили, что ничего, кроме "марксизма-ленинизма", нам больше не нужно — посадив, расстреляв или выслав остальных философов.

"Великий ученый" Джугашвили прекрасно разбирался не только в генетике и кибернетике, но и в философии, тем более что это был прекрасный шанс отомстить, наконец, за все унижения и двойки-тройки по философским предметам в семинарии; перефразируя цитату из известного видео Юрия Хованского — "Сталина ани рэщили абидить... Сталин вас сам абидит, билять!". Товарищ Сталин любил заявляться на заседания советских философов, после чего, послушав, выносил вердикт — называя одних "меньшинствующими идеалистами" а других — "крайне увлекающимися диалектикой". После мудрых комментариев вождя советская философия тут же принимала нужное русло развития.

А если серьезно — то никакой философии в СССР попросту не было. Задача советских "философов" была лишь в том, чтобы "теоретически обосновать" идеи коммунизма и классового общества, для чего применялись всякие демагогические приемчики и были введены догмы, подвергать сомнению которые было запрещено. Во всех философских ВУЗах в виде религиозного догмата преподавался "Краткий курс истории ВКП(б)", в котором были и очерки Сталина. В этом курсе было дано "истинное толкование" всех вопросов марксизма-ленинизма, не допускающее произвольных толкований.

После смерти Сталина его очерки исчезли из "краткого курса", но догматизм советской философии оставался живым вплоть до 1991 года.

Чтобы не делать пост слишком большим, я не стал писать отдельные разделы про языкознание, теорию информации, литературоведение — все эти "науки" в СССР (особенно в период до 1955 года) в той или иной степени искажали истинную картину мира, подгоняя ее под "марксизм-ленинизм". Социологии как таковой не существовало вообще — ее подменил симулякр под названием "марксисткое обществоведение". В 1938 году был закрыт киевский институт демографии, так как показал правдивые сведения потерь в Украине от Голодомора начала 1930-х; сотрудники института были репрессированы и расстреляны. Не было в СССР и исторической науки — ее подменяли мифами в марксистко-леинском духе — о том, что уже пять тысяч лет назад люди мечтали о коммунизме.

В общем, продолжать можно бесконечно. Как видите, все истории о том, что СССР был какой-то там "научной держвавой" — являются не более чем мифом. Станислав Лем однажды очень верно заметил, что любое тоталитарное государство существует до следующего технологического витка, с СССР именно так и получилось — все "научные исследования" в СССР были подчинены марксизму-ленинизму, и чем дальше развивались науки во всем остальном мире — тем сильнее трещали "советские теории", созданные в отрыве от цивилизации.