На литовской границе стоит более 900 грузовиков

На литовской границе стоит более 900 грузовиков1
- 8.10.2017, 15:48
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Очереди грузовых авто на белорусско-литовской границе не уменьшаются.
По состоянию на 14.00 на белорусского-литовской границе стоит уже более 900 фур. Например, в Каменном Логе их 300, а в Беняконях 252, сообщает сайт Государственного пограничного комитета.
Сильно загружен сейчас и латвийский участок границы: в Григоровщине на выезде из Беларуси ждут 140 грузовиков, а в Урбанах — 260.
Появились очереди и на польском направлении, где еще вчера было свободно по всем пунктам пропуска: сегодня 120 фур стоит на выезде из страны в Брузгах и 68 — в Берестовице.
О возможных сложностях с пересечением границы предупреждали перед выходными: в литовских пунктах таможенного оформления переустанавливают программное обеспечение.