Наталью Поклонскую предложили канонизировать 37 8.10.2017, 15:59

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Наталья Поклонская

Фото: РИА Новости

По мнению авторов идеи, канонизация поможет ей в «борьбе с черными силами зла».

На сайте Сhange.org разместили петицию за канонизацию депутата Государственной думы Натальи Поклонской. Ее автор, Алексей Евстратов, считает это необходимым, так как Поклонская «борется со злом».

— Я уверен, что Наталья Поклонская, первая увидевшая мироточащий бюст Николая, которая, не щадя себя и своей жизни, ведет неприменимую борьбу со злом, — достойнейший кандидат на канонизацию при жизни, — пишет он.

Автор также отметил, что «канонизация Натальи Поклонской поможет ей усилить борьбу над черными силами зла».

Напомним, Поклонская сообщила, что 2 марта, в день отречения Николая II от престола (по старому стилю), увидела, как бюст императора, установленный у часовни при здании прокуратуры в Симферополе, замироточил.

По словам депутата Госдумы, об этом ей сообщил один из смотрителей.