закрыть
8 октября 2017, воскресенье, 20:18
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Синоптики: В понедельник будет до +11 градусов

  • 8.10.2017, 16:21
  • 2,066

Сильные дожди ожидаются по востоку 9 октября.

В понедельник, 9 октября, в Беларуси будет облачно с прояснениями.

На большей части территории страны пройдут дожди, ночью и утром по востоку сильные. В ночные и утренние часы в отдельных районах страны возможен туман.

Ветер переменных направлений умеренный, днем порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы составит 2-7 градусов тепла, местами 0 - минус 1 градус, во второй половине дня - 6-11 градусов выше нуля, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.


Мнение

Завтра власти столкнутся с разъяренными белорусами
Завтра власти столкнутся с разъяренными белорусами Максим Винярский
Страна мадур
Страна мадур Ирина Халип
Россия исчезла с радаров
Россия исчезла с радаров Матвей Ганапольский
Цена репутации
Цена репутации Александр Гольц


Интервью

Антон Геращенко: Белорусский народ способен выдвинуть группу сильных лидеров
Антон Геращенко: Белорусский народ способен выдвинуть группу сильных лидеров
Евгений Афнагель: Власти ходят по минному полю
Евгений Афнагель: Власти ходят по минному полю
Раса Юкнявичене: Россия готовится к широкомасштабным боевым действиям
Раса Юкнявичене: Россия готовится к широкомасштабным боевым действиям
Юрий Хащеватский: Банда ввела оброк
Юрий Хащеватский: Банда ввела оброк