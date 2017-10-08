Синоптики: В понедельник будет до +11 градусов 8.10.2017, 16:21

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Сильные дожди ожидаются по востоку 9 октября.

В понедельник, 9 октября, в Беларуси будет облачно с прояснениями.

На большей части территории страны пройдут дожди, ночью и утром по востоку сильные. В ночные и утренние часы в отдельных районах страны возможен туман.

Ветер переменных направлений умеренный, днем порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы составит 2-7 градусов тепла, местами 0 - минус 1 градус, во второй половине дня - 6-11 градусов выше нуля, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.