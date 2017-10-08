Fitch: В России закроют половину банков 7 8.10.2017, 16:32

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Под удар попадают частные кредитные организации.

Дальнейшая расчистка банковского сектора в России выявит новые проблемные банки и приведет к их массовому закрытию, предупреждает международное рейтинговое агентство Fitch. Об этом сообщает сайт eizvestia.com.

В ближайшие 4 года количество банков в РФ сократится вдвое - с 600 до 300, под удар попадут частные кредитные организации, у которых накопились проблемные активы и которые страдают от конкуренции с госбанками.

"Мы ожидаем выявление проблемных банков, что, в свою очередь, вызывает сомнения относительно того, будет ли к ним применяться механизм bail-in или их ликвидация", - отмечает Fitch.

После коллапса банка "Югра" и национализации ФК "Открытие" и Бинбанка идет процесс "бегства к качеству": клиенты закрывают счета и переводят деньги в госбанки.

Но "усиленное доминирование государственных игроков может увеличить зависимость отрасли от государства, так как большинство госбанков регулярно нуждаются в поддержке", напоминает агентство.

По оценке Fitch, с 2013 года госбанки получили вливания от государства на сумму 2 триллиона российских рублей. Из этой суммы 260 млрд рублей пришли напрямую из федерального бюджета, 854 млрд - из Фонда национального благосостояния и еще столько же по программе докапитализации через ОФЗ.

"Что это как не скрытая форма санации", - говорит старший аналитик агентства Александр Данилов.

"Если коротко - мы движемся к государственной банковской системе", - констатирует глава МДМ-Банка Олег Вьюгин.

Проблема в том, что сама модель банковского бизнеса, которая позволяла зарабатывать в 2000е, схлопнулась, объясняет он: частные банки привлекали дешевые кредиты за рубежом и размещали эти деньги в России под ставки в разы выше. Но из-за санкционной войны с Западом с 2014 года "эта возможность начисто исчезла".

Кризис 2008 года оставил скелеты в шкафах: "у банков образовались огромные токсичные активы, которые никто не разгребал", рассказывает Вьюгин. Это инвестиции, которые перестали генерировать доход - проблемные кредиты или вложения в недвижимость. Рецессия и спад доходов населения усугубили ситуацию.

ЦБ принял следующий алгоритм, рассказывает Вьюгин: если банк не получает достаточного дохода по активам, он должен досоздать резервы, то есть внести определенную сумму в капитал. Акционерам дается время на закрытие дыры, а если не получается - то "добро пожаловать в Фонд консолидации".

Акционеры, по его словам, как правило, найти деньги не могут, поскольку "необходимы триллионы", и в результате "практически реализуется программа рекапитализации банковской системы посредством обращения частных банков в государственную собственность".

Коллапс двух частных банков из топ-15 не вяжется с идеей о восстановлении экономического роста, говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.

По ее словам, на восстановление финансового здоровья Бинбанка и "Открытия" потребуется вдвое больше суммы, которую называл ЦБ: 1-1,2 трлн рублей вместо 500-750 млрд.

И если для Бинбанка с активами на 1,1 трлн рублей названная сумма (350 млрд рублей) выглядит "реалистичной", то для "Открытия" с активами в 2,5 трлн рублей 400 млрд рублей - "слишком амбициозный" вариант, говорит Орлова.