Воспитатель детсада в Витебске: Денег нам не выделяют, многое покупаем за свои 6 8.10.2017, 16:42

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Жительница Витебска рассказала про дополнительные обязанности воспитателя детского садика.

«Если бы мне еще лет десять кто-то сказал, что я буду работать в детском саду, и мне будет это нравиться, я рассмеялась бы этому человеку прямо в лицо», – рассказала vkurier.by 30-летняя Валерия (имя по просьбе героини изменено).

Женщина закончила университет по специальности «Педагог-психолог». Побывав на практике в школе, поняла, что работать там не сможет, потому искала место психолога в детском садике. А когда Лера пришла туда на работу, и ей предложили работать на полставки психологом, а на ставку воспитателем, молодой специалист сразу согласилась. Сегодня Валерия учится в институте повышения квалификации и переподготовки кадров по специальности «Дошкольное образование».

«Если оставаться работать в садике, то профильное образование просто необходимо. Во-первых, это требует администрация, а во-вторых, только так можно претендовать на вторую, первую или высшую категорию, а, значит, на доплату к зарплате», - делится женщина.

Валерия рассказывает, что ее зарплата воспитателя составляет порядка 300 рублей ($150), профессионал с первой категорией и стажем может получать и более 400. Конечно, цифры небольшие, но зато удобный график: на первой смене с 7.00 до 14.00, на второй – с 12.00 до 19.00. Учитывая, что чаще всего воспитатели работают один день на первую смену, а второй день – на вторую, то «пересменка» составляет почти сутки.

Конечно, из зарплаты приходится тратить деньги не только на себя. Для работы нередко нужно приобретать необходимую литературу («книжных денег» выдают всего 4 рубля в месяц), бумагу для принтера воспитатели тоже покупают сами, а раз в полгода участвуют в «подписной компании»: выписывают газету «Витьбичи» и журнал «Беларуская думка».

Как и учителям, воспитатели в детских садах заполняют огромное количество бумаг: конспекты занятий, тетради по игрушкам, питанию, уборке группы, здоровью воспитанников, журнал учета, социально-демографический паспорт родителей и многое другое. Кроме этого, два раза в год, в сентябре и в январе, воспитатели должны посещать дома детей и делать анализ условий их проживания и воспитания.

«Посещать дома мы должны в свободное от работы время и за это, естественно, никто не доплачивает. А отправляясь по адресам, необходимо еще и заранее предупредить родителей, согласовать с ними время и подстроиться под их возможности. Лично я никогда не заглядываю в шкафы, чтобы проверить, есть ли у ребенка одежда и обувь по сезону, и не инспектирую холодильник, чтобы посмотреть, есть ли продукты, а верю родителям на слово», - рассказывает женщина.

Из дополнительных обязанностей воспитателя: субботники, уборка территории, уход за клумбами и другие работы. Каждый день воспитатели вместе с помощниками (нянечками) должны убирать свой участок, в том числе от листьев и от снега. Кроме этого, они обязаны проверять состояние песка в песочнице, чтобы в нем не было камней, грязи..

«В любом случае в школе работать гораздо сложнее. По крайней мере, мы не составляем списки выборщиков и не переписываем тунеядцев. Да и если есть семьи, состоящие в СОПе, и дети ходят в школу и в в садик, то больше достается школе. А еще лично мне показалось, что к молодым специалистам в садике относятся лучше. Здесь готовы принять на работу людей без опыта, помочь советами на первых порах».

Конечно, работу воспитателя легкой не назовешь. Группы сегодня большие: по 25 человек в среднем, попробуй их организовать.

«Современным детям, к сожалению, совершенно неинтересны сказки. Малыши требуют телефон или планшет, а это говорит о том, что эти гаджеты им дают дома. Точно также и с едой. Большинство детей не хотят есть тушеную морковь или капусту, так как родители им такое не готовят. Зато спрашивают, где майонез или кетчуп, или интересуются, почему им не дают в саду гамбургеры или картофель фри. Раз малыш это запомнил, значит, он ел такую еду ни раз и не два. Очень жаль, что родители не понимают насколько это вредно. В этом возрасте дети очень быстро набирают лишний вес от «неправильной» еды, а исправить ситуацию потом довольно сложно».

Взаимоотношения с родителями – самое сложное в работе воспитателя, по мнению Валерии. Далеко не все взрослые готовы прислушаться, если им говорят, чтобы в садик они надевали детям рукавички, а не перчатки, чтобы приобрели не узкие штаны или джинсы, а, например, спортивные брюки, или чтобы предпочли кофту не на пуговицах, а на замке.

«Я, конечно, могу понять, что это модно, но когда тебе на прогулку нужно одеть 25 детей в узкие штаны, которые они сами не могут дотянуть хотя бы до коленей, извините. Мы так будем только одеваться полчаса и раздеваться столько же. А когда тогда на улице гулять?».

По словам Валерии, родители бывают разные. Например, некоторым самим нужно на работу, скажем, к семи часам утра, и они очень рано завозят детей в садик. Воспитатель уже не удивляется, когда приходит на работу в 6.45-6.50, а на ковре в группе спит ребенок.

«Еще лично мне всегда стыдно говорить родителям, что нужно сдать деньги на что-то. Например, на бытовую химию, игрушки, посуду, ремонт в группе. А что делать, если садикам денег не выделяют. Многое мы покупаем за свои. Например, хочешь, чтобы ребенок на занятии украсил свою аппликацию стразами, идешь и покупаешь стразы. Еще мы, воспитатели, должны говорить родителям, чтобы их дети посещали кружки по интересам. Многие относятся к этому негативно. А между тем, лично мое мнение, некоторые занятия малышам просто необходимы. Например, ИЗО. У всех современных детей проблемы с мелкой моторикой, где, как ни на занятиях изобразительным искусством, это развивать?».

Еще воспитатели предлагают родителям платные развлечения: батуты, шоу мыльных пузырей, театры и другие представления, которые довольно часто показывают в детском садике приезжие артисты. Некоторые родители специально не приводят в этот день детей, кто-то принципиально не сдает деньги, и ребенок сидит один в группе вместе с помощником воспитателя.

«Конечно, это дело добровольное, но лично мне, как воспитателю, всегда жалко того ребенка, который остается в группе. Тогда мы всегда стараемся договориться с организаторами, чтобы одного малыша провести бесплатно, чтобы он тоже посмотрел представление».

По словам Валерии, гораздо сложнее приходится воспитателям в ясельной группе, которым приходится приучать детей к режиму, ко сну, учить раздеваться и одеваться. В младшую группу малыши приходят уже более или менее подготовленные, адаптационный период со слезами и истериками бывает только у домашних детей – тех, кто не посещал ясли, а пришел в садик уже в трехлетнем возрасте.

«Еще хотелось бы донести до родителей: поймите, все, что вы говорите и что делаете дома, ваши дети рассказывают в детском садике. Особенно, если малышам сказать, что это секрет, уже на следующий день об этом будут знать все. Поэтому, пожалуйста, старайтесь следить за своим поведением и за своими словами. Иначе воспитатель оказывается в очень сложной ситуации: не поверить ребенку он не может, а мама отрицает, что, скажем, папа пьет или поднимает на нее руку. А потом, если что, будет виноват воспитатель, что он знал, но не отреагировал на ситуацию».