Система ПВО «Патриот» в Польше также будет защищать Литву 1 8.10.2017, 17:12

1,551

Путин должен задуматься перед отправкой «зеленых человечков» в Литву или Польшу.

Система противоракетной обороны Patriot, которую планируют разместить в Польше, будет защищать также Литву. Как передает «Радио Польша», об этом в Вильнюсе заявил Михал Ях, председатель Комиссии по вопросам национальной обороны польского Сейма.

«Если Путин начнет думать об отправке неких «зеленых человечков» в Литву или в Польшу, или куда угодно, он трижды задумается, потому что может встретить американского или французского солдата, что предусматривает немедленный ответ. Это большая гарантия нашей безопасности», - сказал польский депутат.

Политик выразил мнение, что воздушное пространство Литвы находится под такой же угрозой, как и польское воздушное пространство.

В июле этого года элементы системы противоракетной обороны Patriot были доставлены в Литву для участия в маневрах НАТО Tobruq Legacy 2017. Президент страны Даля Грибаускайте тогда заявила, что эта система должна быть размещена в ее стране постоянно на постоянной основе, так как наличие такого вооружения гарантировало бы безопасность не только балтийским странам и Польше, но и всем членам НАТО.

Польская сторона уже несколько лет осуществляет мероприятия с целью покупки этой системы противоракетной обороны. Первую батарею комплексов противовоздушной обороны Patriot для Польши могут доставить в 2020, а не в 2022 году.