На премию «Оскар» выдвинуло свои фильмы рекордное количество стран 8.10.2017, 17:20

Гаити, Гондурас, Лаос, Мозамбик, Сенегал и Сирия в этом году впервые выдвинули свои фильмы на престижную кинопремию.

На кинопремию "Оскар" в категории "Лучший иностранный фильм" выдвинуло свои фильмы рекордное количество стран, в этом году их 92, cообщает gordonua.com.

Отмечается, что Гаити, Гондурас, Лаос, Мозамбик, Сенегал и Сирия сделали это впервые.

От Литвы будет участвовать фильм "Иней" о событиях на Донбассе режиссера Шарунаса Бартаса, снятый при поддержке Госкино Украины.

90-я церемония награждения "Оскар" пройдет 4 марта 2018 года в Лос-Анджелесе. Финальную пятерку номинантов объявят 23 января.