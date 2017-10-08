«Белорусской пенсии хватит на вилы и билет до Минска» 16 8.10.2017, 17:31

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Фото: svaboda.org

На Марше рассерженных белорусов 2.0 одним из главных требований будет повышение пенсий.

Креативный плакат с обращением к пенсионерам, опубликовала на своей страничке в социальной сети «Вконтакте» группа «ДВИЖ (БАСТА!)».

Источник: vk.com

Напомним, 21 октября в 14:00 на столичной Октябрьской площади начнется Марш рассерженных белорусов 2.0. Главные требования акции — отмена декрета №3 и других незаконных поборов, введенных властями, а также повышение пенсий и зарплат.