«Белорусской пенсии хватит на вилы и билет до Минска»16
- 8.10.2017, 17:31
- 5,042
На Марше рассерженных белорусов 2.0 одним из главных требований будет повышение пенсий.
Креативный плакат с обращением к пенсионерам, опубликовала на своей страничке в социальной сети «Вконтакте» группа «ДВИЖ (БАСТА!)».
Напомним, 21 октября в 14:00 на столичной Октябрьской площади начнется Марш рассерженных белорусов 2.0. Главные требования акции — отмена декрета №3 и других незаконных поборов, введенных властями, а также повышение пенсий и зарплат.