Под Барановичами два поезда протаранили грузовик

Под Барановичами два поезда протаранили грузовик12
- 8.10.2017, 17:40
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(Обновлено) В результате ЧП поезда опаздывают на 1,5—3 часа.
Около станции Юшкевичи под Барановичами произошла железнодорожная авария. Поезд столкнулся с грузовиком, перевозившим сахарную свеклу, сообщает nn.by.
По предварительной информации, у грузовика на переезде отказало управление. Его водитель успел выскочить из кабины и даже отцепил прицеп.
В грузовик врезался поезд Минск-Брест. Он отбросил куски машины, и в них врезался другой состав, следовавший в противоположном направлении.
Работники Белорусской железной дороги расчищают пути.
После восстановления движения поезда опаздывают на 1,5—3 часа.