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В Кракове нашли документ с подписью и печатью белорусского просветителя

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  • 8.10.2017, 17:49
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Василий Тяпинский

Василий Тяпинский родился около 1540 года в Тяпино, что под Чашниками в нынешней Витебской области.

В Кракове нашли документ с собственноручной подписью и печатью белорусского просветителя, писателя и книгопечатника Василия Тяпинского. Находка принадлежит магистру исторических наук Егору Сурскому, который работает в отделе краеведения и археологии Института истории белорусской Национальной академии наук.

Как рассказывает Сурский «Свабодзе», документ находился в библиотеке Польской академии наук в Кракове среди различных имущественных и финансовых бумаг дворянских родов, но хронологически выбивался из обозначенного в папке датирования. Бумага была аннотированной, в архиве в Вильнюсе даже находится микрофильм с документом, но письмо до сих пор не было введено в научный оборот.

«Печать относится к гербу Освея, которым пользовались и другие представители рода Тяпинских, на ней обнаружен крест и два полумесяца. Инициалы «WC» подтверждают, что это личная печать Василия Тяпинского», — объясняет Сурский.

Историк сделал доклад о находке на конгрессе «500 лет белорусского книгопечатания» в минской Национальной библиотеке, ждет публикации работы о находке в научном сборнике «Обретения: документальные памятники в Беларуси».

Василий Тяпинский родился около 1540 года в Тяпино, что под Чашниками в нынешней Витебской области. В 1570-е на свои средства основал типографию, начал перевод Евангелия на старобелорусский язык и написал к нему предисловие. Затем он издавал это Евангелие как на старобелорусском, так и на церковнославянском языке.


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