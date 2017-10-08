Полковник-бунтарь Вусик намерен привлечь к ответственности начальство Кричевского РОВД 7 8.10.2017, 18:17

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Дело бывший сотрудника Кричевского РОВД Игоря Вусика направили на новое рассмотрение.

Недавно Минский городской суд рассмотрел кассационную жалобу бывшего сотрудника Кричевского РОВД и принял решение направить дело на новое рассмотрение. Игорь Вусик говорит, что намерен изменить свои исковые требования: он не хочет восстанавливаться на работу в систему внутренних дел, а будет требовать привлечь к ответственности за систематическое нарушение контракта своих бывших руководителей -- начальника Кричевского РОВД Станислава Чуприна и его заместителя Василия Тихоненко, пишет «Народная воля».

О скандальном увольнении Игоря Вусика и его коллег из Кричевского РОВД в свое время писали многие СМИ. Подполковник Вусик и 10 его коллег обратились с письменным обращением к министру внутренних дел Игорю Шуневичу, в котором просили разобраться в непростой ситуации, возникшей в стенах Кричевского РОВД. В частности, они сообщали о поборах со стороны своего руководства, оскорблениях, преднамеренном создании трудностей в службе. Проверка, которую провело МВД, установила, что нарушение дисциплины и ведомственных нормативных актов были как и со стороны руководства, так и «жалобщика, который является фигурантом этой проверки» Но в итоге Станислав Чуприн продолжает возглавлять Кричевский РОВД, а подполковник Игорь Вусик и несколько его коллег из органов были уволены. Вусик обжаловал это увольнение в суд — он требовал Министерство внутренних дел восстановить его на работе и выплатить 10 тысяч рублей моральной компенсации.

Однако суд Центрального района Минска отклонил иск бывшего сотрудника Кричесвкого РОВД. Выйдя из зала суда, Игорь Вусик заявил. что это решение обжалует. 28 сентября Минский городской суд рассмотрел кассационную жалобу бывшего милиционера.

— Городской суд усмотрел, что решение в отношении меня принято неверно, и направил дело на новое рассмотрение. Теперь будет другой судья и будут иные исковые требования, — рассказывает Игорь Вусик. – Я не хочу восстанавливаться на работе в органах милиции, и моральная компенсация мне не нужна. Хочу изменить только формулировку моего увольнения.

Меня уволили за нарушения контракта – за выступления в СМИ, которые якобы я должен был согласовывать с начальством. Я с такой формулировкой категорически не согласен. Не я нарушал условия контракта, а руководство Кричевского РОВД постоянно допускало нарушения со своей стороны. Например, требовали у сотрудников отдавать часть законной премии, или незаконно переводили на усиленный наряд несения службы на 10 дней, или устанавливали минимальные надбавки, в общем, мелких придирок хватало. Но Чуприн и сегодня работает начальником Кричевского РОВД! Начальника Краснопольского РОВД за то, что пьяный находился на работе, тут же уволили. А нарушения, который допускал Чуприн, остались по сути незамеченные. Разве это справедливо?

— Уволены с работы все 11 подписантов обращения к Шуневчу?

— Уволены четыре человека, но и остальные ребята, думаю, долго там не продержатся.

— Игорь, а вы смогли найти работу?

— Конечно. У меня же трое маленьких детей, жена в декрете, кредиты. Но в Кричеве работы не нашел, да за копейки и не хочется работать.

Когда еще только начиналась вся эта история, я пробовал трудоустроиться в другое место. И меня брали в областное отделение Государственной инспекции растительного и животного мира при Лукашенко, предлагали разные должности, даже начальника Белыничской инспекции. Но когда стало известно о жалобе министру – отказали. Трудоустроился в России. Где конкретно, не хочу говорить. Самое главное — работаю там, где людей не унижают и не оскорбляют!