Охота ленивого медведя стала хитом Сети

Охота ленивого медведя стала хитом Сети3
- 8.10.2017, 18:30
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Хищник медленно переваливался, пока не поймал рыбу.
В сети появилось видео, на котором очень ленивый медведь охотится на рыбу. Ролик был снят на реке Хакыцин, впадающей в Курильское озеро, пишет segodnya.ua.
На кадрах видно, что в водоеме очень много рыбы. Видимо поэтому медведь не считает нужным "напрягаться", чтобы поймать ее.
Сначала хищник попытался схватить лосося прямо у берега, но ему это не удается. После этого медведь неторопливо заходит в воду и опускает в нее пасть. Через секунду в его пасти оказывается крупная рыба — и он выходит на берег.