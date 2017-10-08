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Охота ленивого медведя стала хитом Сети

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  • 8.10.2017, 18:30
  • 3,514

Хищник медленно переваливался, пока не поймал рыбу.

В сети появилось видео, на котором очень ленивый медведь охотится на рыбу. Ролик был снят на реке Хакыцин, впадающей в Курильское озеро, пишет segodnya.ua.

На кадрах видно, что в водоеме очень много рыбы. Видимо поэтому медведь не считает нужным "напрягаться", чтобы поймать ее.

Сначала хищник попытался схватить лосося прямо у берега, но ему это не удается. После этого медведь неторопливо заходит в воду и опускает в нее пасть. Через секунду в его пасти оказывается крупная рыба — и он выходит на берег.


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