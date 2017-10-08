Чудом спасшийся из-под падающей «плиты» витебчанин: Не ожидал, что стану такой знаменитостью 2 8.10.2017, 18:59

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Что случилось с жителем Витебска возле ТЦ «Мега».

Пока пользователи сети поздравляют счастливчика со вторым днем рождения и раз за разом смотрят ролик ловкого спасения на YouTube (уже почти 150 тысяч просмотров), администрация торгового объекта разобралась, что же отвалилось от их здания и чуть не убило парня, пишет vkurier.by.

Выяснилось, что сильный ветер сорвал со здания торгово-развлекательного центра «Мега» в Витебске вовсе не бетонную плиту, а пласт штукатурки. Но он был внушительного размера и, может не убил бы, но покалечил прохожего. Поэтому сути не меняет, но все же…

В СМИ написали про курьезный случай, который чуть не стал трагичным. Возле торгового центра проходил 26-летний парень, а на него свалился пласт штукатурки. Лишь благодаря хорошей реакции Алексей смог увернуться.

Кстати, сейчас на фасаде здания уже нет следов отвалившейся части. Но не стоит думать, что повреждение устранили за полдня. Инцидент произошел еще в середине сентября.

За несколько дней ролик посмотрело более 50 тысяч человек. Молодого человека с суперреакцией зовут Алексей Скерсь. В тот вечер он даже не думал, что может стать героем соцсетей. Он просто шел выбрасывать мусор.

Инцидент, напомним, произошел рядом с витебским торговым центром «Мега». У Алексея здесь свой магазин.

- Я даже не ожидал, что стану такой знаменитостью. С утра все набирают, — смеется Алексей и рассказывает. — В тот вечер я пошел выбрасывать коробки от товаров, возвращался назад, а там со стены сорвало облицовку, и она — на меня.

Ветер в тот день был очень сильный, продолжает собеседник, на улице гудели машины, поэтому никаких звуков падающих предметов он не слышал. И до сих пор не понимает, как успел среагировать и отпрыгнуть.

Когда обернулся и увидел плиту на асфальте, посмеялся и дальше пошел, — возвращается к тем событиям парень. — Произошедшее я осознал только, когда с охранниками посмотрел видео с камер наблюдения. Ребята, кстати, тоже были в шоке. Все со мной сфотографировались и сказали: «86 — классная байка» (та байка, в которой был Алексей во время ЧП. — Прим.).

Сейчас уникальная кофта в стирке. И роль семейной реликвии ей не светит.

- Жене это видео совсем не понравилось, — продолжает Алексей. — Она очень испугалась и приняла все близко к сердцу.

А вот друзья были приятно удивлены. Собственно для них молодой человек и выложил видео в интернет. Тогда он, кстати, совсем не думал, что ролик так разойдется по соцсетям.

О себе Алексей рассказывает коротко: 26 лет, женат, растит дочку. В Витебске у него пять магазинов, где продают детские коляски.

Из спорта предпочитает бокс: всю жизнь им занимается. К бегу же почти равнодушен. Последнюю стометровку промчал еще в школе и результатов забега давно не помнит.

- А по жизни вы удачливый человек?

- Фартовый, — не скрывает собеседник, а когда просим пояснить, увиливает от ответа: — Это не по телефону. Вообще, все случилось так, как должно было произойти. Если на роду написано, что мне нужно было вовремя отскочить, то я и отскочил.

В Сети пишут, что 18 сентября теперь для Алексея второй день рождения.

- Да я и первый, который у меня 3 октября, в этом году не отмечал, — отшучивается он. — Заболел и весь день пролежал в кровати.