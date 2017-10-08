Почему Путину надо уходить? 4 Владимир Осин, «Эхо Москвы»

8.10.2017, 19:10

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В России всюду ничем не умеряемое самовластие, порождающее нищету и бесправие, создающее условия для беспощадного бунта.

Только что вернулся с концерта, что проходил в Государственном Кремлёвском Дворце. Концерт Дины Гариповой и Сергея Жилина «Неслучайное совпадение», порадовал. Прекрасные музыканты, Дина и другие участники концерта подарили праздник. Огромное им спасибо.

Но прежде чем попасть на концерт, пришлось обходить множество заслонов. Возле Государственной Думы, Большого и Малого театров, я никогда не видел столько автобусов с зашторенными окнами и стоящими в дверях сотрудниками правоохранительных органов. Не было этого, ни в 1991 году, ни в 1993 году.

Я был очевидцем тех событий и точно знаю, что тогда сотрудники правоохранительных органов, не стали бы разгонять и стрелять в народ. Неслучайно утром им выдали автоматы, построив у метро на Красной Пресне, а затем поставили в заслоны в бронежилетах и без оружия. Что из этого получилось транслировалось на весь Мир.

Неужели так опасно то, что делает Навальный, рвущийся во власть?

Неужели кого-то пугает, что он на выборах мэра Москвы набрал не более 3% голосов, из пришедших на выборы 20% москвичей, имеющих право голоса?

Если методы и деятельность Навального криминальны, то почему для борьбы с ними надо разгонять тех, кто разделяет его взгляды, и желает видеть его гарантом Конституции?

Чем заняты сотни тысяч оперативников, с их миллионами осведомителей?

Почему не делается никаких уроков из истории доказывающей, что царская полиция, халатно относившаяся к деятельности большевиков, была истреблена, и страна погрузилась более 70 лет в самовластие КПСС?

Почему не делается никаких выводов из той несправедливости, что сейчас разделила общество?

Может ли считаться власть народной, если для себя она установила зарплаты и пенсии в 30-40 раз, превышающие средние по стране?

Какие основания полагать, что сотрудники правоохранительных органов будут с оружием в руках защищать такую власть от гнева народа?

У них, этих сотрудников, есть бабушки и дедушки, получающие пенсии в 10-15 тыс. руб., при стаже в 40-50 лет.

У них, этих сотрудников, есть братья и сестры, которые после окончания учебных заведений не могут найти работу по специальности.

Кроме того, сотрудники осведомлены о том, что «слуги народа» в Европе и в США получают зарплаты, не превышающие средние по стране в 3-8 раз.

Окончившие юридические факультеты осведомлены о том, как борются в Европе и в США с теми, чьи богатства превышают в разы то, что они фактически могли бы иметь на заработанные средства. Они удивляются и пытаются найти ответ на вопрос: Почему В. Путин не применяет широко п.п. 8 п. 2 ст. 235 ГК РФ, к вороватым чиновникам, которых им приходится ещё и защищать?

Никогда народ не смириться с тем, что работающий получает за свой труд 7 тыс. руб., а правительство ещё лишает индексации пенсий 15 000 000 работающих пенсионеров.

Всё это не может не быть тем мотивом, который подстрекает людей выходить на несанкционированные митинги Навального.

Осуществляющие государственную власть не могут этого не понимать.

Раба на галерах в России должен сменить разумный капитан, способный управлять таким кораблём, как Россия с помощью Конституции России и ПРАВОСУДИЯ. У В. Путина это не получилось. Всюду ничем не умеряемое самовластие, порождающее нищету и бесправие, создающее условия для беспощадного бунта.

Мудрые англичане в 1945 году не доверили У. Черчиллю, одному из победителей во Второй мировой войне, выводить страну из послевоенной разрухи. Во власть пришёл малоизвестный политик, но англичане прожили этот период достойно.

Большинству россиян и надо-то власти Конституции и правосудия, которое обеспечивало бы применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти.

Как может Россия быть правовым государством, если гарант Конституции не исполняет свои обязанности?

Стыдно за страну, где только 6% пострадавших от преступлений получают статус «потерпевший», а остальным отказывают в этом, вынося миллионами незаконные и необоснованные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

Стыдно за страну, где ежегодно сотнями тысяч осуждают и помещают под стражу или домашний арест, не проверив законность и обоснованность постановления следователя о привлечении в качестве обвиняемого.

Стыдно за страну, в которой столько лет не могут ликвидировать пыточное судопроизводство, заставляющее назначенного обвиняемым, брать на себя чужую вину.

Стыдно за страну, где только за два года правоохранители обобрали около 500 000 предпринимателей и никто за это ответственности не понёс.

Одни разворовывают казну, другие то, что есть у предпринимателей.

Владимир Осин, «Эхо Москвы»