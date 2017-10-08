Друг демократической Беларуси может стать председателем ПАСЕ
- 8.10.2017, 19:25
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Выборы нового президента ПАСЕ состоятся завтра.
Выборы нового президента Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) состоятся завтра, 9 октября, в Страсбурге, сообщает liga.net.
На должность главы ПАСЕ выдвинуты две кандидатуры - Стелла Кириакидес и Эмануэлис Зингерис.
Эмануэлис Зингерис всегда занимал принципиальную политику в отношении диктаторского режима в Беларуси, боролся за освобождение политических заключенных и был одним из инициаторов санкций против белорусских чиновников, ответственных за нарушения прав человека.
Президент ПАСЕ избирается тайным голосованием.
Новый президент будет находиться в должности до открытия очередной сессии, назначенного на 22 января 2018 года.
Напомним, 6 октября известный пророссийской позицией президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт подал в отставку.