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Друг демократической Беларуси может стать председателем ПАСЕ

  • 8.10.2017, 19:25
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Эмануэлис Зингерис

Выборы нового президента ПАСЕ состоятся завтра.

Выборы нового президента Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) состоятся завтра, 9 октября, в Страсбурге, сообщает liga.net.

На должность главы ПАСЕ выдвинуты две кандидатуры - Стелла Кириакидес и Эмануэлис Зингерис.

Эмануэлис Зингерис всегда занимал принципиальную политику в отношении диктаторского режима в Беларуси, боролся за освобождение политических заключенных и был одним из инициаторов санкций против белорусских чиновников, ответственных за нарушения прав человека.

Президент ПАСЕ избирается тайным голосованием.

Новый президент будет находиться в должности до открытия очередной сессии, назначенного на 22 января 2018 года.

Напомним, 6 октября известный пророссийской позицией президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт подал в отставку.


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