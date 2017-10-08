Защитник сборной Беларуси: В матче с голландцами мы заслуживали как минимум ничью 8.10.2017, 19:47

Целью нашей сборной было как минимум не уступить футболистам из Голландии.

В комментарии "Прессболу" осевой защитник сборной Беларуси Сергей Политевич посетовал не несправедливость исхода поединка с голландцами.

— Как оценить исход встречи? Отрицательно, разумеется. Все-таки мы не добились положительного результата. Ставили целью как минимум не уступить. Тем более играли дома. Да, нам противостоял гранд. Однако мы выходили на поле с запредельным настроем и преследовали конкретную цель: взять очки.

Когда выходишь на бой с командами такого калибра, кто бы что ни говорил, всегда в голове сидит мысль: это топ-соперник, авторитет в европейском и мировом футболе. Естественно, поначалу чуть присматривались к оппоненту. Допуская, что испытывали даже какую-то боязнь. Но ведь не выглядели мальчиками для битья до перерыва. Даже наоборот. А во втором тайме и вовсе прибрали инициативу, когда увидели и поняли, что ничего сверхъестественного гости нам не противопоставляют. Раскрепостились, смело шли вперед. И можно было реально добиваться положительного результата. К сожалению, не получилось. Но ведь все видели: мы и атаковали, и ударов в немалом количестве нанесли, и острые моменты у голландских ворот создавали, и в перекладину попали. А на выходе... Считаю, в этом матче мы заслуживали как минимум ничью. Как минимум. Но так бывает в футболе...

Пропущенные нами голы? В любом случае, когда тебе забивают — это следствие и командных, и индивидуальных ошибок. Увы, мы без них не обошлись. Разберем наши проколы с тренерским штабом. Это важно для будущих матчей.