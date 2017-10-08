Болельщики Виктории Азаренко обратили внимание на нездоровую худобу теннисистка 8.10.2017, 20:01

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Виктория Азаренко

Белорусская спортсменка ожидает судебного заседания и решения по вопросу об опекунстве над сыном.

В субботу в хронике фан-группы известной белорусской спортсменки Виктории Азаренко в ВКонтакте была опубликована фотография теннисистки. Поклонники спортсменки обратили внимание на ее нездоровую худобу, пишет «Прессбол».

«Она похудела не от хорошей жизни, на нервах так бывает», «Худоба уже начинает смахивать на нездоровую», — комментируют фото Азаренко члены фан-группы ВКонтакте.

Фото: vk.com

Виктория Азаренко, которая сейчас находится в США, ожидает судебного заседания и решения по вопросу об опекунстве над сыном. Лео по постановлению американского суда пока запрещено перемещать за пределы Лос-Анджелеса.

Из-за проблем с опекунством вследствие расставания с отцом ребенка Билли Маккигом белоруска не выходит на корт с 10 июля, когда в 1/8 финала «Уимблдона» она уступила Симоне Халеп.