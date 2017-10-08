Станислав Шушкевич: Николай Статкевич — наш флаг перемен 8.10.2017, 20:10

Станислав Шушкевич

Белорусы должны работать под флагом одного из лидеров БНК, чтобы сделать страну лучше.

Бывший глава Верховного Совета Беларуси 12-го созыва Станислав Шушкевич принял участие в конференции онлайн-журнала «Ідэя» Reshape2017.

Панель, гостем которой стал политик, называлась «Уроки независимости». В течение часа Станислав Шушкевич рассказывал о «строительстве Беларуси» и советовал, что делать сверстникам независимости, чтобы сделать Беларусь лучшей, передает «Радыё Свабода».

Один из вопросов публики был про скорость преобразований после смены власти: шоковую терапию или постепенные реформы. Отвечая на него, Шушкевич сказал:

«Я за изменения без жертв. Я не так активно сейчас занимаюсь изменениями. То, что мне хотелось сделать, не удалось. После того, как освободили Николая Статкевича, хотя у меня с ним были непростые отношения, я считаю, что у нас есть флаг, под которым нам можно работать. Это Николай Статкевич. Человек, отсидевший четыре года в тюрьме, не сломался, это флаг. Под этот флаг к сожалению не стали, но второго флага я пока что не вижу».

Конференция Reshape2017 состоялась в Минске, в пространстве EventSpace. Главными темами дискуссий стали новая экономика, трансформация общества и будущее СМИ.