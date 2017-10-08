Эксперты рассказали, как улучшить свой сон 2 8.10.2017, 20:33

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Пять правил, которые помогут избавиться от бессонницы раз и навсегда.

Мало кому удается легко засыпать вечером, а утром рано просыпаться и чувствовать себя бодрым в течение дня. Но нехватка качественного и полноценного сна со временем негативно скажется на функционировании всего организма, пишет healthyliving.com.ua.

Эксперт в области сна доктор Гай Медоуз считает, что бессонница в долгосрочной перспективе крайне негативно сказывается на здоровье. У человека, который ночами не может уснуть, развивается депрессия и тревога, появляются навязчивые мысли – он становится нервным, озлобленным и раздражительным.

Как улучшить свой сон и побороть бессонницу

- Смените подушку. Подушка должна комфортно поддерживать шею, то есть быть не очень большой, чтобы голова не сгибалась к груди, и не маленькой - чтобы не западала назад.

- Регулярно стирайте простыни. Сон на свежих простынях – это райское удовольствие, а сон на простынях, которые не менялись больше недели, – это вообще не сон.

- В спальне не должно быть ничего, кроме кровати, тумбочки, ночника и трюмо. Старайтесь держать спальню убранной и чистой.

- Никаких гаджетов, компьютеров и телевизоров за час до отхода ко сну. Синий свет, который излучают их экраны, затормаживает выработку мелатонина – гормона, что погружает человека в сон.

- Сократите употребление алкоголя, кофеина и никотина.