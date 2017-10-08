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В Китае наказали за коррупцию более миллиона чиновников

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  • 8.10.2017, 20:48
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В Китае за последние пять лет были наказаны 1,34 миллиона чиновников из правящей партии, уличенных в коррупции.

Среди них 648 тысяч человек были чиновниками на уровне деревень и поселков, замешанных в мелких коррупционных преступлениях. Каким наказаниям подверглись нарушители, не уточняется.

Об этом в воскресенье, 8 октября, сообщает «Немецкая волна».

С ноября 2012 года надзорные органы КНР проверили также 155 тысяч партийных организаций в стране, выявив 65 тысяч подозрительных случаев для дальнейшего расследования, говорится в заявлении комиссии.


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