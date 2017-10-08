В интернете появилась петиция с требованием разрешить вещание «Белсата» в Беларуси 7 8.10.2017, 21:19

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Кристиан Шинкевич

На белорусском ТВ непропорционально большой объем телепродукта по-русски.

Общественный активист Кристиан Шинкевич разместил на сайте petitions.by петицию с требованием пустить «Белсат» в вещание по кабельному ТВ в Беларуси.

В петиции отмечается, что на белорусском ТВ непропорционально большой объем телепродукта изготовлен лишь на одном из двух государственных языков — на русском, а появление «Белсата» позволит решить эту проблему, так как телеканал белорусскоязычный и создает много качественных продуктов, которые интересны для белорусской аудитории.

«Полагаем, что более актуальным будет открытие совместного белорусско-польского телеканала в виде создания местной редакции «Белсата» (по примеру НТВ-Беларусь) либо в виде ребрендинга уже существующего белорусского телеканала (например, Беларусь-3) с добавлением продуктов «Белсата». Просим начать переговоры с телеканалом «Белсат» по этому вопросу, особенно учитывая что телеканал «Белсат» эту идею поддерживает, а так же множество граждан нашей страны», – отмечают авторы петиции.