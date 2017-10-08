Левандовски установил новый рекорд по голам в европейском отборе ЧМ 8.10.2017, 21:27

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Роберт Левандовски

Нападающий сборной Польши забил 16-й мяч в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года.

Сборная Польши обыграла сегодня команду Черногории (4:2). Известный польский футболист Роберт Левандовски отличился в игре, забив гол, что позволило ему установить новый рекорд по числу голов в европейском отборе чемпионата мира. До текущего отборочного цикла рекорд принадлежал немцу Герду Мюллеру, отличившемуся 14 раз, сообщает «Прессбол».

На один гол от рекорда Левандовского отстает капитан сборной Португалии Криштиану Роналду, который может провести еще одну игру — против Швейцарии.